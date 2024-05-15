https://ria.ru/20240515/dollar-1946192551.html

Курс доллара опустился ниже 91 рубля

Курс доллара опустился ниже 91 рубля - РИА Новости, 15.05.2024

Курс доллара опустился ниже 91 рубля

Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:35

2024-05-15T16:35

2024-05-15T16:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск снижается на 30 копеек, до 90,99 рубля – к минимуму с 7 мая.Юань дешевеет на 3 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 5 копеек, до 98,90 рубля.

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945029404.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия