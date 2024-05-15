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Курс доллара опустился ниже 91 рубля
Курс доллара опустился ниже 91 рубля - РИА Новости, 15.05.2024
Курс доллара опустился ниже 91 рубля
Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:35
2024-05-15T16:35
2024-05-15T16:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск снижается на 30 копеек, до 90,99 рубля – к минимуму с 7 мая.Юань дешевеет на 3 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 5 копеек, до 98,90 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара опустился ниже 91 рубля
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 7 мая