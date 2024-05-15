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Более 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 15.05.2024
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Новости Подмосковья
 
18:46 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/derevya-1946245739.html
Более 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в 2024 году
Более 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 15.05.2024
Более 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в 2024 году
Около 620 тысяч саженцев сосны, ели и дуба планируют высадить на 120 гектарах в лесах Московской области в этом году. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:46
2024-05-15T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Около 620 тысяч саженцев сосны, ели и дуба планируют высадить на 120 гектарах в лесах Московской области в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".По словам председателя Комлесхоза региона Евгения Агулова, в мае подготовят более 112 гектаров почвы и еще более 10 гектаров – в сентябре. В этом году высадят свыше 220 тысяч елей, почти 400 тысяч сосен и 1,5 тысячи дубов.Отмечается, что искусственное лесовосстановление необходимо там, где нет возможности вырастить лес естественным способом.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в 2024 году

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина высаживает саженцы сосны
Женщина высаживает саженцы сосны - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Около 620 тысяч саженцев сосны, ели и дуба планируют высадить на 120 гектарах в лесах Московской области в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам председателя Комлесхоза региона Евгения Агулова, в мае подготовят более 112 гектаров почвы и еще более 10 гектаров – в сентябре. В этом году высадят свыше 220 тысяч елей, почти 400 тысяч сосен и 1,5 тысячи дубов.
Отмечается, что искусственное лесовосстановление необходимо там, где нет возможности вырастить лес естественным способом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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