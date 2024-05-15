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Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле
Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2024
Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле
Прокурдская турецкая партия DEM сообщила в среду о задержании десятков ее членов в Стамбуле в результате полицейских рейдов. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:40
2024-05-15T11:40
2024-05-15T11:40
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Прокурдская турецкая партия DEM сообщила в среду о задержании десятков ее членов в Стамбуле в результате полицейских рейдов. "В результате рейдов полиции по адресам утром в Стамбуле задержаны десятки наших товарищей, среди них руководители провинциальных и районных филиалов, сотрудники и члены партии", - сообщила партия в соцсети X. Причины задержаний не называются. Партия назвала задержания "политизированными" и пообещала продолжать борьбу против правительства во главе с Партией справедливости и развития и союзной ей Партией националистического движения. По данным газеты Duvar, в результате рейдов полиции задержаны не менее 40 членов партии в Стамбуле, Измире и Анталье. Официальных сообщений от МВД Турции относительно задержаний не поступало, нет ясности, связаны ли они с возможной попыткой переворота в ночь на среду.
https://ria.ru/20240113/rpk-1921141305.html
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в мире, стамбул, измир, анталья (провинция)
В мире, Стамбул, Измир, Анталья (провинция)
Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле
Прокурдская партия DEM: в Стамбуле задержали членов партии после рейдов полиции