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Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2024
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11:40 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/dem-1946090770.html
Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле
Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2024
Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле
Прокурдская турецкая партия DEM сообщила в среду о задержании десятков ее членов в Стамбуле в результате полицейских рейдов. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:40
2024-05-15T11:40
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Прокурдская турецкая партия DEM сообщила в среду о задержании десятков ее членов в Стамбуле в результате полицейских рейдов. "В результате рейдов полиции по адресам утром в Стамбуле задержаны десятки наших товарищей, среди них руководители провинциальных и районных филиалов, сотрудники и члены партии", - сообщила партия в соцсети X. Причины задержаний не называются. Партия назвала задержания "политизированными" и пообещала продолжать борьбу против правительства во главе с Партией справедливости и развития и союзной ей Партией националистического движения. По данным газеты Duvar, в результате рейдов полиции задержаны не менее 40 членов партии в Стамбуле, Измире и Анталье. Официальных сообщений от МВД Турции относительно задержаний не поступало, нет ясности, связаны ли они с возможной попыткой переворота в ночь на среду.
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в мире, стамбул, измир, анталья (провинция)
В мире, Стамбул, Измир, Анталья (провинция)
Партия DEM сообщила о задержании десятков ее членов в Стамбуле

Прокурдская партия DEM: в Стамбуле задержали членов партии после рейдов полиции

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / murat4art
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Прокурдская турецкая партия DEM сообщила в среду о задержании десятков ее членов в Стамбуле в результате полицейских рейдов.
«
"В результате рейдов полиции по адресам утром в Стамбуле задержаны десятки наших товарищей, среди них руководители провинциальных и районных филиалов, сотрудники и члены партии", - сообщила партия в соцсети X.
Причины задержаний не называются. Партия назвала задержания "политизированными" и пообещала продолжать борьбу против правительства во главе с Партией справедливости и развития и союзной ей Партией националистического движения. По данным газеты Duvar, в результате рейдов полиции задержаны не менее 40 членов партии в Стамбуле, Измире и Анталье.
Официальных сообщений от МВД Турции относительно задержаний не поступало, нет ясности, связаны ли они с возможной попыткой переворота в ночь на среду.
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В миреСтамбулИзмирАнталья (провинция)
 
 
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