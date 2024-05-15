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Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят - РИА Новости, 15.05.2024
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19:14 15.05.2024
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Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят
Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят - РИА Новости, 15.05.2024
Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят
Уголовное дело после нападения на журналистов в парке в Москве будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:14
2024-05-15T19:14
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело после нападения на журналистов в парке в Москве будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось, что возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" в московском парке. Отмечалось, что съемочная группа снимала репортаж в одном из столичных парков. Как утверждал СК, находившийся там мужчина, осознавая, что перед ним съемочная группа, помешал их деятельности и применил силу к корреспонденту. "Уголовное дело будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят

Дело после нападения на журналистов в Москве отменят из-за новых обстоятельств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело после нападения на журналистов в парке в Москве будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось, что возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" в московском парке. Отмечалось, что съемочная группа снимала репортаж в одном из столичных парков. Как утверждал СК, находившийся там мужчина, осознавая, что перед ним съемочная группа, помешал их деятельности и применил силу к корреспонденту.
"Уголовное дело будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - сказал собеседник агентства.
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