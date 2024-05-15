https://ria.ru/20240515/delo-1946255235.html

Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят

Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят - РИА Новости, 15.05.2024

Источник: дело после нападения на журналистов в московском парке отменят

Уголовное дело после нападения на журналистов в парке в Москве будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:14

2024-05-15T19:14

2024-05-15T19:14

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело после нападения на журналистов в парке в Москве будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось, что возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" в московском парке. Отмечалось, что съемочная группа снимала репортаж в одном из столичных парков. Как утверждал СК, находившийся там мужчина, осознавая, что перед ним съемочная группа, помешал их деятельности и применил силу к корреспонденту. "Уголовное дело будет отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - сказал собеседник агентства.

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)