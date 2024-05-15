https://ria.ru/20240515/delegatsiya-1946209812.html

Вашингтон отправит делегацию в Тайбэй на инаугурацию Лай Циндэ

Вашингтон отправит делегацию в Тайбэй на инаугурацию Лай Циндэ - РИА Новости, 15.05.2024

Вашингтон отправит делегацию в Тайбэй на инаугурацию Лай Циндэ

Вашингтон отправит неофициальную делегацию из бывших чиновников на инаугурацию главы администрации Тайваня Лай Циндэ, сообщила высокопоставленный представитель... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:27

2024-05-15T17:27

2024-05-15T18:57

в мире

тайвань

вашингтон (штат)

сша

китай

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Вашингтон отправит неофициальную делегацию из бывших чиновников на инаугурацию главы администрации Тайваня Лай Циндэ, сообщила высокопоставленный представитель Белого дома."Мы отправим межпартийную делегацию из бывших представителей правительства США, которая представит американский народ на инаугурации 20 мая", — сказала она.По ее словам, в Тайбэй отправятся пять человек, в том числе бывшие советники администрации. В Белом доме назвали визит "обычной практикой", которая не противоречит политике США в отношении Китая. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня <...> и не занимаем какую-либо позицию в существующих вопросах между (двумя берегами Тайваньского. — Прим. ред.) пролива", — сказала представитель администрации США.Она добавила, что Вашингтон придерживается "статус-кво" и выступает за мирное урегулирование всех вопросов, уточнив, что, "если Пекин решить отреагировать (на визит. — Прим. ред.) агрессией или военными действиями, это будет воспринято как провокация". ​​Выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8 процента. Победу одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова ДПП Тайваня Лай Циндэ с 40,05 процента голосов. Его инаугурация должна состояться 20 мая.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

https://ria.ru/20240423/vmeshatelstvo-1941670902.html

https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html

тайвань

вашингтон (штат)

сша

китай

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в мире, тайвань, вашингтон (штат), сша, китай, нэнси пелоси