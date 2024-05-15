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Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова - РИА Новости, 15.05.2024
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17:50 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/daudov-1946218481.html
Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова
Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова - РИА Новости, 15.05.2024
Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Магомед Даудов досрочно сложил полномочия спикера парламента республики, потому что принял решение... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:50
2024-05-15T17:50
политика
магомед даудов
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Магомед Даудов досрочно сложил полномочия спикера парламента республики, потому что принял решение искать себя в "иных сферах". Даудов занимал пост председателя парламента Чечни с 2015 года. "Но сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах. Новым председателем парламента Чеченской Республики сегодня же был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями", - сообщил в среду Кадыров. Он выразил уверенность, что Даудов обязательно сможет применить свой "незаурядный талант руководителя в другой сфере". "Я благодарен ему за все годы службы на посту председателя парламента Чеченской Республики. &lt;…&gt; Дальше покажет время...", - добавил он.
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политика, магомед даудов, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова

Кадыров: спикер парламента Чечни Даудов решил искать себя в иных сферах

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМагомед Даудов
Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Магомед Даудов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Магомед Даудов досрочно сложил полномочия спикера парламента республики, потому что принял решение искать себя в "иных сферах".
Даудов занимал пост председателя парламента Чечни с 2015 года.
"Но сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах. Новым председателем парламента Чеченской Республики сегодня же был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями", - сообщил в среду Кадыров.
Он выразил уверенность, что Даудов обязательно сможет применить свой "незаурядный талант руководителя в другой сфере". "Я благодарен ему за все годы службы на посту председателя парламента Чеченской Республики. <…> Дальше покажет время...", - добавил он.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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ПолитикаМагомед ДаудовРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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