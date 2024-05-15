https://ria.ru/20240515/daudov-1946218481.html

Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова

Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова - РИА Новости, 15.05.2024

Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Магомед Даудов досрочно сложил полномочия спикера парламента республики, потому что принял решение... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:50

2024-05-15T17:50

2024-05-15T17:50

политика

магомед даудов

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 15 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Магомед Даудов досрочно сложил полномочия спикера парламента республики, потому что принял решение искать себя в "иных сферах". Даудов занимал пост председателя парламента Чечни с 2015 года. "Но сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах. Новым председателем парламента Чеченской Республики сегодня же был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями", - сообщил в среду Кадыров. Он выразил уверенность, что Даудов обязательно сможет применить свой "незаурядный талант руководителя в другой сфере". "Я благодарен ему за все годы службы на посту председателя парламента Чеченской Республики. <…> Дальше покажет время...", - добавил он.

https://ria.ru/20240419/daudov-1941003612.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, магомед даудов, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)