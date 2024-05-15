https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html

Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС

Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из основных целей председательства РФ в БРИКС – органичная интеграция новых участников. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:52

2024-05-15T01:52

2024-05-15T01:52

россия

китай

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брикс

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что одна из основных целей председательства РФ в БРИКС – органичная интеграция новых участников. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля. "Безусловно, одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20231016/briks-1902972931.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, китай, владимир путин, брикс, в мире