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Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС - РИА Новости, 15.05.2024
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01:52 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС
Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что одна из основных целей председательства РФ в БРИКС – органичная интеграция новых участников. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:52
2024-05-15T01:52
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что одна из основных целей председательства РФ в БРИКС – органичная интеграция новых участников. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля. "Безусловно, одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества", - заявил российский лидер.
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россия, китай, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС

Путин назвал целью председательства России в БРИКС интеграцию новых участников

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что одна из основных целей председательства РФ в БРИКС – органичная интеграция новых участников.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля.
"Безусловно, одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества", - заявил российский лидер.
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