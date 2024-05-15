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В ЕС оценили влияние закона об иноагентах на процесс вступления Грузии - РИА Новости, 15.05.2024
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12:24 15.05.2024 (обновлено: 12:26 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/borrel-1946100679.html
В ЕС оценили влияние закона об иноагентах на процесс вступления Грузии
В ЕС оценили влияние закона об иноагентах на процесс вступления Грузии - РИА Новости, 15.05.2024
В ЕС оценили влияние закона об иноагентах на процесс вступления Грузии
Закон об иноагентах Грузии негативно отразится на пути этой страны в ЕС, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:24
2024-05-15T12:26
в мире
грузия
жозеп боррель
саломе зурабишвили
евросоюз
протесты в грузии против закона об иноагентах
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Закон об иноагентах Грузии негативно отразится на пути этой страны в ЕС, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливера Вархелли. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. Ранее СМИ сообщали, что ЕС долгое время не мог согласовать общее заявление по новому грузинскому закону, поэтому компромиссным вариантом стало заявление Борреля и Вархелли. "Принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС. Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии. Мы призываем власти отменить закон, поддержать свою приверженность пути ЕС и продвигать необходимые реформы", - говорится в заявлении Евросоюза. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались акциями протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявила, что наложит вето на закон. Однако вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945994587.html
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в мире, грузия, жозеп боррель, саломе зурабишвили, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Жозеп Боррель, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В ЕС оценили влияние закона об иноагентах на процесс вступления Грузии

Боррель: закон об иноагентах Грузии негативно повлияет на ее путь в Евросоюз

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Закон об иноагентах Грузии негативно отразится на пути этой страны в ЕС, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливера Вархелли.
Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. Ранее СМИ сообщали, что ЕС долгое время не мог согласовать общее заявление по новому грузинскому закону, поэтому компромиссным вариантом стало заявление Борреля и Вархелли.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Вопреки планам". США потеряли важного союзника в борьбе с Россией
Вчера, 08:00
«
"Принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС. Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии. Мы призываем власти отменить закон, поддержать свою приверженность пути ЕС и продвигать необходимые реформы", - говорится в заявлении Евросоюза.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались акциями протеста.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах
14 мая, 20:24
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявила, что наложит вето на закон. Однако вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
20 апреля, 14:01
 
В миреГрузияЖозеп БоррельСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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