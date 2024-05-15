https://ria.ru/20240515/blinken-1946266319.html

Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве

Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024

Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве

Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:11

2024-05-15T20:11

2024-05-15T20:11

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом. Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Американцы в настоящее время переживают рекордную инфляцию, стремительно растущий государственный долг и крупнейшее вторжение иностранцев и смертельных наркотиков со всего мира в наши сообщества, но вот что администрация Байдена делает в Украине... Америка в большой беде",- написал конгрессмен в соцсети Х, комментируя выступление госсекретаря. Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе". Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве, в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240515/blinken-1946163827.html

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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба