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Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:11 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/blinken-1946266319.html
Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве
Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024
Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве
Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:11
2024-05-15T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом. Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Американцы в настоящее время переживают рекордную инфляцию, стремительно растущий государственный долг и крупнейшее вторжение иностранцев и смертельных наркотиков со всего мира в наши сообщества, но вот что администрация Байдена делает в Украине... Америка в большой беде",- написал конгрессмен в соцсети Х, комментируя выступление госсекретаря. Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе". Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве, в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240515/blinken-1946163827.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба
Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве

Конгрессмен Розендэйл раскритиковал Блинкена за выступление в киевском баре

© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны
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"Американцы в настоящее время переживают рекордную инфляцию, стремительно растущий государственный долг и крупнейшее вторжение иностранцев и смертельных наркотиков со всего мира в наши сообщества, но вот что администрация Байдена делает в Украине... Америка в большой беде",- написал конгрессмен в соцсети Х, комментируя выступление госсекретаря.
Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе".
Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве, в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
 
 
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