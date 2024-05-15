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Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны - РИА Новости, 15.05.2024
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15:29 15.05.2024 (обновлено: 15:35 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/blinken-1946163827.html
Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны
Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны - РИА Новости, 15.05.2024
Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила в Telegram-канале поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев с визитом сатаны и упомянула... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:29
2024-05-15T15:35
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила в Telegram-канале поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев с визитом сатаны и упомянула "дьявольскую натуру" главы госдепа, комментируя его выступление с песней в местном баре. В своем Telegram-канале Захарова привела кадры выступления Блинкена в киевском "питейном заведении". Она обратила внимание на строку песни, гласящую "многие говорят, что лучше бы умереть… я не чувствую себя сатаной, но для них я - именно он". На этих словах Блинкен "поддакивал и одобрительно потрясывал головой", подчеркнула представитель МИД. "Что это? Затрапезный визит сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу... Не знаю, специально ли Блинкен подбирал репертуар или дьявольская натура взяла верх. Но то, что песенка на Украине спета и спета тем, кто не чувствует себя сатаной, но многими именно так воспринимается, - это теперь свершившийся факт", - отметила она. Захарова уточнила, что американский госсекретарь выступил с песней Rockin' in the Free World. В ней критикуется политика американского президента Джорджа Буша-старшего, который перед выборами обещал сделать Америку "более доброй и нежной нацией". "(Автор песни - ред.) Нил Янг же высмеивает этот и другие лозунги в Rockin' in the Free World: "Теперь у нас есть более добрые и нежные пулеметы". Сложно не заметить, как это перекликается с Зеленским и его обещаниями принести на Украину мир, на деле обернувшимися кровавым конфликтом против собственного народа. И американцы со своими "добрыми и нежными пулеметами" ему, конечно, в этом очень помогают", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240515/blinken-1946160798.html
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в мире, киев, украина, россия, мария захарова, энтони блинкен, джордж буш (младший)
В мире, Киев, Украина, Россия, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Джордж Буш (младший)
Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны

Захарова сравнила госсекретаря США поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны

© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила в Telegram-канале поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев с визитом сатаны и упомянула "дьявольскую натуру" главы госдепа, комментируя его выступление с песней в местном баре.
В своем Telegram-канале Захарова привела кадры выступления Блинкена в киевском "питейном заведении". Она обратила внимание на строку песни, гласящую "многие говорят, что лучше бы умереть… я не чувствую себя сатаной, но для них я - именно он". На этих словах Блинкен "поддакивал и одобрительно потрясывал головой", подчеркнула представитель МИД.
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"Что это? Затрапезный визит сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу... Не знаю, специально ли Блинкен подбирал репертуар или дьявольская натура взяла верх. Но то, что песенка на Украине спета и спета тем, кто не чувствует себя сатаной, но многими именно так воспринимается, - это теперь свершившийся факт", - отметила она.
Захарова уточнила, что американский госсекретарь выступил с песней Rockin' in the Free World. В ней критикуется политика американского президента Джорджа Буша-старшего, который перед выборами обещал сделать Америку "более доброй и нежной нацией".
"(Автор песни - ред.) Нил Янг же высмеивает этот и другие лозунги в Rockin' in the Free World: "Теперь у нас есть более добрые и нежные пулеметы". Сложно не заметить, как это перекликается с Зеленским и его обещаниями принести на Украину мир, на деле обернувшимися кровавым конфликтом против собственного народа. И американцы со своими "добрыми и нежными пулеметами" ему, конечно, в этом очень помогают", - добавила Захарова.
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