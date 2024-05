https://ria.ru/20240515/blinken-1946163827.html

Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны

Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны - РИА Новости, 15.05.2024

Захарова сравнила поездку Блинкена в Киев с визитом сатаны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила в Telegram-канале поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев с визитом сатаны и упомянула... РИА Новости, 15.05.2024

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила в Telegram-канале поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев с визитом сатаны и упомянула "дьявольскую натуру" главы госдепа, комментируя его выступление с песней в местном баре. В своем Telegram-канале Захарова привела кадры выступления Блинкена в киевском "питейном заведении". Она обратила внимание на строку песни, гласящую "многие говорят, что лучше бы умереть… я не чувствую себя сатаной, но для них я - именно он". На этих словах Блинкен "поддакивал и одобрительно потрясывал головой", подчеркнула представитель МИД. "Что это? Затрапезный визит сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу... Не знаю, специально ли Блинкен подбирал репертуар или дьявольская натура взяла верх. Но то, что песенка на Украине спета и спета тем, кто не чувствует себя сатаной, но многими именно так воспринимается, - это теперь свершившийся факт", - отметила она. Захарова уточнила, что американский госсекретарь выступил с песней Rockin' in the Free World. В ней критикуется политика американского президента Джорджа Буша-старшего, который перед выборами обещал сделать Америку "более доброй и нежной нацией". "(Автор песни - ред.) Нил Янг же высмеивает этот и другие лозунги в Rockin' in the Free World: "Теперь у нас есть более добрые и нежные пулеметы". Сложно не заметить, как это перекликается с Зеленским и его обещаниями принести на Украину мир, на деле обернувшимися кровавым конфликтом против собственного народа. И американцы со своими "добрыми и нежными пулеметами" ему, конечно, в этом очень помогают", - добавила Захарова.

2024

