Американский сенатор раскритиковал Блинкена за "концерт" в Киеве
Сенатор Скотт после концерта Блинкена в Киеве задумался, на кого тот работает
© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт подверг критике госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре, упрекнув дипломата в том, что тот забывает, на кого работает.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции
6 ноября 2023, 15:01