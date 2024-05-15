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Американский сенатор раскритиковал Блинкена за "концерт" в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024
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02:50 15.05.2024 (обновлено: 03:44 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/blinken-1946034791.html
Американский сенатор раскритиковал Блинкена за "концерт" в Киеве
Американский сенатор раскритиковал Блинкена за "концерт" в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024
Американский сенатор раскритиковал Блинкена за "концерт" в Киеве
Американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт подверг критике госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре, упрекнув дипломата в том,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:50
2024-05-15T03:44
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт подверг критике госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре, упрекнув дипломата в том, что тот забывает, на кого работает. Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками. На кого, черт возьми, он думает, что работает?" - написал сенатор в социальной сети Х. Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240515/blinken-1946029897.html
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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, дмитрий кулеба, нато, хамас, киев
В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, НАТО, ХАМАС, Киев
Американский сенатор раскритиковал Блинкена за "концерт" в Киеве

Сенатор Скотт после концерта Блинкена в Киеве задумался, на кого тот работает

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт подверг критике госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре, упрекнув дипломата в том, что тот забывает, на кого работает.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре
01:37
"Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками. На кого, черт возьми, он думает, что работает?" - написал сенатор в социальной сети Х.
Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции
6 ноября 2023, 15:01
 
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