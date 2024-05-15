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Саудовские власти улучшат условия для российского бизнеса
Саудовские власти улучшат условия для российского бизнеса - РИА Новости, 15.05.2024
Саудовские власти улучшат условия для российского бизнеса
Саудовские власти работают над улучшением условий для бизнеса, в том числе российского, заявил замгенпрокурора Саудовской Аравии Насер Хасан Адави. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:00
2024-05-15T12:00
2024-05-15T12:00
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Саудовские власти работают над улучшением условий для бизнеса, в том числе российского, заявил замгенпрокурора Саудовской Аравии Насер Хасан Адави. По его словам, Саудовская Аравия обеспечивает защиту предпринимателей, у которых есть возможности для открытия своего бизнеса. "Мы тесно сотрудничаем с российской генпрокуратурой, считаем, что это обеспечивает большие возможности для развития торговли между нашими странами. Работаем над тем, чтобы облегчить возможность наших предпринимателей и российских приезжать в нашу страну и наоборот - чтобы предприниматели чувствовали себя спокойно и в безопасности", - сказал он в ходе мероприятий международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". По его словам, у бизнесменов из России и других стран есть много возможностей для работы в Саудовской Аравии, для этого власти страны приняли ряд законов для надежности работы иностранных инвесторов. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" продлится с 14 по 19 мая.
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экономика, саудовская аравия, россия, россия — исламский мир: kazanforum 2024, в мире, казань
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, В мире, Казань
Саудовские власти улучшат условия для российского бизнеса
Замгенпрокурора Адави: власти Саудовской Аравии условия для российского бизнеса
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Саудовские власти работают над улучшением условий для бизнеса, в том числе российского, заявил замгенпрокурора Саудовской Аравии Насер Хасан Адави.
По его словам, Саудовская Аравия обеспечивает защиту предпринимателей, у которых есть возможности для открытия своего бизнеса.
"Мы тесно сотрудничаем с российской генпрокуратурой, считаем, что это обеспечивает большие возможности для развития торговли между нашими странами. Работаем над тем, чтобы облегчить возможность наших предпринимателей и российских приезжать в нашу страну и наоборот - чтобы предприниматели чувствовали себя спокойно и в безопасности", - сказал он в ходе мероприятий международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
По его словам, у бизнесменов из России
и других стран есть много возможностей для работы в Саудовской Аравии, для этого власти страны приняли ряд законов для надежности работы иностранных инвесторов.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" продлится с 14 по 19 мая.