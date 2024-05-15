https://ria.ru/20240515/besprozvannykh-1946091133.html

Биография Алексея Беспрозванных

Биография Алексея Беспрозванных - РИА Новости, 15.05.2024

Биография Алексея Беспрозванных

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорск Казахской РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:41

2024-05-15T11:41

2024-05-15T11:41

справки

россия

калининградская область

алексей беспрозванных

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

политика

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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорск Казахской ССР (ныне Риддер, Республика Казахстан).В 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств ", получил степень магистра техники и технологий; в том же вузе с получил второе высшее образование по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения". Прошел обучение по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (2015). Прошел также обучение по программам Mini MBA (2008) и Executive MBA (2010).В 2002-2003 годах работал специалистом Бюро внедрения ERP-систем в Центр КИТ ООО "Байт Софт" (город Барнаул).В 2003-2004 годах — начальник сектора абонентского оборудования ЗАО "Мобильные ТелеСистемы – Барнаул".В 2004-2005 годах – начальник отдела обеспечения продаж и абонентского обслуживания департамента по работе с партнерами ОАО "МТС" МР "Сибирь" (город Новосибирск).В 2005-2008 годах – директор департамента по работе с ключевыми клиентами ОАО "МТС" МР "Сибирь".В 2008-2009 годах – коммерческий директор по работе с бизнес-рынком филиала ОАО "МТС" МР "Сибирь".В 2009-2012 годах – директор филиала ОАО "МТС" в Воронежской области.С 2012 по 2016 годах работал в должности заместителя председателя правительства Воронежской области. Координировал промышленность и транспорт, связь, информационные технологии и массовые коммуникации, потребительский рынок и предпринимательство, туризм.В 2016-2017 года возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.С 2017 года – заместитель министра промышленности и торговли РФ.15 мая 2024 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Алексей Беспрозванных женат, воспитывает двоих сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, калининградская область, алексей беспрозванных, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика