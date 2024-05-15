https://ria.ru/20240515/besprozvannykh-1946066838.html
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:05
2024-05-15T10:05
2024-05-15T10:19
политика
калининградская область
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.Алексей Беспрозванных ранее занимал должность замглавы Минпромторга."Назначить Беспрозванных Алексея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Калининградской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
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Политика, Калининградская область, Владимир Путин, Россия
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области
Путин назначил Алексея Беспрозванных врио губернатора Калининградской области