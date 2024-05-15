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Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 15.05.2024
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10:05 15.05.2024 (обновлено: 10:19 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/besprozvannykh-1946066838.html
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:05
2024-05-15T10:19
политика
калининградская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.Алексей Беспрозванных ранее занимал должность замглавы Минпромторга."Назначить Беспрозванных Алексея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Калининградской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
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политика, калининградская область, владимир путин, россия
Политика, Калининградская область, Владимир Путин, Россия
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора Калининградской области

Путин назначил Алексея Беспрозванных врио губернатора Калининградской области

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Алексей Беспрозванных ранее занимал должность замглавы Минпромторга.
"Назначить Беспрозванных Алексея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Калининградской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
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