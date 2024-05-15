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Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2024
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19:29 15.05.2024 (обновлено: 19:50 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/belousov-1946257772.html
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2024
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:29
2024-05-15T19:50
белоруссия
россия
в мире
андрей белоусов
виктор хренин
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска и другие вопросы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным... Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны", - говорится в сообщении.В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства также поздравил российского коллегу с назначением на должность.
https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html
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белоруссия, россия, в мире, андрей белоусов, виктор хренин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии
Белоруссия, Россия, В мире, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны Белоруссии
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии

Белоусов обсудил ВТС с министром обороны Белоруссии Хрениным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска и другие вопросы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным... Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства также поздравил российского коллегу с назначением на должность.
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БелоруссияРоссияВ миреАндрей БелоусовВиктор ХренинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны Белоруссии
 
 
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