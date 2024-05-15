https://ria.ru/20240515/belousov-1946257772.html
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2024
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:29
2024-05-15T19:29
2024-05-15T19:50
белоруссия
россия
в мире
андрей белоусов
виктор хренин
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500631_265:0:2717:1379_1920x0_80_0_0_2d8fe6b8c19b92db4144a91aa9250d64.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска и другие вопросы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным... Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны", - говорится в сообщении.В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства также поздравил российского коллегу с назначением на должность.
https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500631_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_c7336be110ec3c07476b2ff21c0c52ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, андрей белоусов, виктор хренин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии
Белоруссия, Россия, В мире, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны Белоруссии
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии
Белоусов обсудил ВТС с министром обороны Белоруссии Хрениным