https://ria.ru/20240515/belousov-1946257772.html

Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии

Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2024

Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:29

2024-05-15T19:29

2024-05-15T19:50

белоруссия

россия

в мире

андрей белоусов

виктор хренин

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500631_265:0:2717:1379_1920x0_80_0_0_2d8fe6b8c19b92db4144a91aa9250d64.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска и другие вопросы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным... Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны", - говорится в сообщении.В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства также поздравил российского коллегу с назначением на должность.

https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, в мире, андрей белоусов, виктор хренин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии