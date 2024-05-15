https://ria.ru/20240515/belousov-1946163066.html

Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов

Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов - РИА Новости, 15.05.2024

Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов

Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил нового министра обороны Андрея Белоусова. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:26

2024-05-15T15:26

2024-05-15T16:34

россия

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил нового министра обороны Андрея Белоусова."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", — сказал президент.Назначение Белоусова связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, в этом году они составят 8,7 процента ВВП, пояснил глава государства."Это (выделяемые для Минобороны средства. — Прим. ред.) большой ресурс, и мы обязаны им распорядиться очень рачительно и эффективно".При увеличении военных расходов все социальные обязательства должны исполняться, подчеркнул президент. Он уточнил, что речь идет о развитии образования, здравоохранения, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания.В то же время расходы на оборону дают толчок развитию промышленности, подчеркнул Путин."Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского".Президент добавил, что Андрей Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику силового блока в общую экономику страны.Кроме того, он поблагодарил Сергея Шойгу за работу по строительству новых вооруженных сил. Путин уточнил, что экс-министр будет вести комиссию ВПК при президенте и заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.Во вторник Владимир Путин утвердил Андрея Белоусова на посту главы Минобороны. Бывшего руководителя ведомства назначили секретарем Совета безопасности.О ходе СВО и работе ГенштабаГлава государства на встрече также отметил, что все поставленные перед военными задачи выполняются, работа идет по плану."Не только по результатам прошлого года были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение".Президент уточнил, что изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется, этот блок боевой работы сложился и действует успешно.Защита людей в приграничьеГлава государства указал, что Киев регулярно атакует мирное население в приграничных регионах России. При этом ВСУ поступают так с 2014 года, когда Москва пыталась урегулировать конфликт мирными средствами."Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил".Российский лидер добавил, что в войсках нужно еще многое сделать, но быстрая реакция на требования времени вселяет уверенность, что задачи будут решены.

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https://ria.ru/20240514/belousov-1945883136.html

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

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Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны 2024-05-15T15:26 true PT0M18S

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россия, политика, андрей белоусов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, безопасность