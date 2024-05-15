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Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов - РИА Новости, 15.05.2024
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15:26 15.05.2024 (обновлено: 16:34 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/belousov-1946163066.html
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов - РИА Новости, 15.05.2024
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил нового министра обороны Андрея Белоусова. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:26
2024-05-15T16:34
россия
политика
андрей белоусов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил нового министра обороны Андрея Белоусова."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", — сказал президент.Назначение Белоусова связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, в этом году они составят 8,7 процента ВВП, пояснил глава государства.&quot;Это (выделяемые для Минобороны средства. — Прим. ред.) большой ресурс, и мы обязаны им распорядиться очень рачительно и эффективно&quot;.При увеличении военных расходов все социальные обязательства должны исполняться, подчеркнул президент. Он уточнил, что речь идет о развитии образования, здравоохранения, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания.В то же время расходы на оборону дают толчок развитию промышленности, подчеркнул Путин."Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского".Президент добавил, что Андрей Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику силового блока в общую экономику страны.Кроме того, он поблагодарил Сергея Шойгу за работу по строительству новых вооруженных сил. Путин уточнил, что экс-министр будет вести комиссию ВПК при президенте и заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.Во вторник Владимир Путин утвердил Андрея Белоусова на посту главы Минобороны. Бывшего руководителя ведомства назначили секретарем Совета безопасности.О ходе СВО и работе ГенштабаГлава государства на встрече также отметил, что все поставленные перед военными задачи выполняются, работа идет по плану.&quot;Не только по результатам прошлого года были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение&quot;.Президент уточнил, что изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется, этот блок боевой работы сложился и действует успешно.Защита людей в приграничьеГлава государства указал, что Киев регулярно атакует мирное население в приграничных регионах России. При этом ВСУ поступают так с 2014 года, когда Москва пыталась урегулировать конфликт мирными средствами."Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил".Российский лидер добавил, что в войсках нужно еще многое сделать, но быстрая реакция на требования времени вселяет уверенность, что задачи будут решены.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html
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Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
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россия, политика, андрей белоусов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Политика, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов

Путин представил министра обороны Белоусова командующим войсками военных округов

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов
Владимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил нового министра обороны Андрея Белоусова.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", — сказал президент.
Назначение Белоусова связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, в этом году они составят 8,7 процента ВВП, пояснил глава государства.
«

"Это (выделяемые для Минобороны средства. — Прим. ред.) большой ресурс, и мы обязаны им распорядиться очень рачительно и эффективно".

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
При увеличении военных расходов все социальные обязательства должны исполняться, подчеркнул президент. Он уточнил, что речь идет о развитии образования, здравоохранения, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания.
В то же время расходы на оборону дают толчок развитию промышленности, подчеркнул Путин.
«
"Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского".
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
Президент добавил, что Андрей Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику силового блока в общую экономику страны.
Андрей Белоусов во время выступления на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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14 мая, 14:37
Кроме того, он поблагодарил Сергея Шойгу за работу по строительству новых вооруженных сил. Путин уточнил, что экс-министр будет вести комиссию ВПК при президенте и заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.
Во вторник Владимир Путин утвердил Андрея Белоусова на посту главы Минобороны. Бывшего руководителя ведомства назначили секретарем Совета безопасности.

Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. В 2008-2012 годах Белоусов стал директором департамента экономики и финансов правительства России. В 2012-2013 годах работал на должности министра экономического развития. В июне 2013-го Белоусов стал помощником президента, а в июне 2018 года его переназначили на этот пост. В январе 2020-го Андрей Белоусов получил должность первого заместителя председателя правительства.

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О ходе СВО и работе Генштаба

Глава государства на встрече также отметил, что все поставленные перед военными задачи выполняются, работа идет по плану.
«

"Не только по результатам прошлого года были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение".

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
Президент уточнил, что изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется, этот блок боевой работы сложился и действует успешно.
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Защита людей в приграничье

Глава государства указал, что Киев регулярно атакует мирное население в приграничных регионах России. При этом ВСУ поступают так с 2014 года, когда Москва пыталась урегулировать конфликт мирными средствами.
«
"Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил".
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
Российский лидер добавил, что в войсках нужно еще многое сделать, но быстрая реакция на требования времени вселяет уверенность, что задачи будут решены.
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