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Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 15.05.2024
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15:26 15.05.2024 (обновлено: 23:41 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 15.05.2024
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:26
2024-05-15T23:41
андрей белоусов
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", — сказал Путин. Он отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента — "может быть, будет чуть-чуть больше".Он также подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны. "Это чрезвычайно важные вещи", — сказал Путин.Президент поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно.
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Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
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андрей белоусов, безопасность, россия, владимир путин
Андрей Белоусов, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом военных расходов

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", — сказал Путин. Он отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента — "может быть, будет чуть-чуть больше".
Он также подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны. "Это чрезвычайно важные вещи", — сказал Путин.
Президент поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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