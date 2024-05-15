https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 15.05.2024
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:26
2024-05-15T15:26
2024-05-15T23:41
андрей белоусов
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", — сказал Путин. Он отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента — "может быть, будет чуть-чуть больше".Он также подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны. "Это чрезвычайно важные вещи", — сказал Путин.Президент поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
2024-05-15T15:26
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, безопасность, россия, владимир путин
Андрей Белоусов, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом военных расходов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", — сказал Путин. Он отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента — "может быть, будет чуть-чуть больше".
Он также подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны. "Это чрезвычайно важные вещи", — сказал Путин.
Президент поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно.