https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 15.05.2024

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:26

2024-05-15T15:26

2024-05-15T23:41

андрей белоусов

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", — сказал Путин. Он отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента — "может быть, будет чуть-чуть больше".Он также подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны. "Это чрезвычайно важные вещи", — сказал Путин.Президент поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

россия

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Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны 2024-05-15T15:26 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей белоусов, безопасность, россия, владимир путин