https://ria.ru/20240515/belgorodskaya_oblast-1946040190.html

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщило главк МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T04:39

2024-05-15T04:39

2024-05-15T04:39

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934527668_0:160:3099:1903_1920x0_80_0_0_0827f3af56c08537bee2fb2beaa44191.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщило главк МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240329/grayvoron-1936742658.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)