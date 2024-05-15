https://ria.ru/20240515/belgorodskaya_oblast-1946040190.html
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщило главк МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:39
2024-05-15T04:39
2024-05-15T04:39
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщило главк МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240329/grayvoron-1936742658.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность