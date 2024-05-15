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В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024
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12:27 15.05.2024 (обновлено: 12:44 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/belgorod-1946101855.html
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:27
2024-05-15T12:44
белгород
белгородская область
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал глава региона.Тем, кто сейчас дома, не следует подходить к окнам, нужно укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой.За минувшие сутки, по сообщениям Минобороны, в Белгородской области средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников. Еще один перехватили утром 15 мая.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявляли несколько раз. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом по улице Щорса, в результате целиком обрушился один из подъездов.По последним данным, погибли 17 человек.Как указали в МИД России, Киев, обстреливая жилые дома, окончательно утратил понимание, что такое человечность.
https://ria.ru/20240515/obstrely-1946088627.html
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белгород, белгородская область
Белгород, Белгородская область
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности

Губернатор: сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал глава региона.
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Тем, кто сейчас дома, не следует подходить к окнам, нужно укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой.
За минувшие сутки, по сообщениям Минобороны, в Белгородской области средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников. Еще один перехватили утром 15 мая.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявляли несколько раз. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом по улице Щорса, в результате целиком обрушился один из подъездов.
По последним данным, погибли 17 человек.
Как указали в МИД России, Киев, обстреливая жилые дома, окончательно утратил понимание, что такое человечность.
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