https://ria.ru/20240515/belgorod-1946043289.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:41
2024-05-15T05:41
2024-05-15T05:41
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белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919454355.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности