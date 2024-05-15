https://ria.ru/20240515/belgorod-1946039878.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T04:17

2024-05-15T04:17

2024-05-15T04:23

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие", - говорится в сообщении.Мэрия Белгорода также уведомила о ракетной опасности.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, происшествия