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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 15.05.2024 (обновлено: 04:23 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/belgorod-1946039878.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:17
2024-05-15T04:23
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие", - говорится в сообщении.Мэрия Белгорода также уведомила о ракетной опасности.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
белгород
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белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде запустили сирены ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие", - говорится в сообщении.
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Мэрия Белгорода также уведомила о ракетной опасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествия
 
 
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