https://ria.ru/20240515/belgorod-1946025866.html
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T00:57
2024-05-15T00:57
2024-05-15T00:58
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20240322/belgorod-1935055621.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности