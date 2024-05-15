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Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN - РИА Новости, 15.05.2024
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17:23 15.05.2024 (обновлено: 17:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/bayden-1946208278.html
Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN
Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN - РИА Новости, 15.05.2024
Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN
Президент США Джо Байден сообщил, что принял приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня со своим предшественником и соперником на предстоящих... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:23
2024-05-15T17:31
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что принял приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня со своим предшественником и соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.Штаб кампании Байдена в среду сообщил о готовности к двум раундам теледебатов, начиная с июня, без зрителей в студии и участия иных кандидатов. Трамп согласился на предложение."Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня", - написал Байден на своей странице в соцсети Х.Ранее Трамп говорил, что готов к дебатам с Байденом "в любое время и в любом месте". Своего конкурента он назвал "худшим полемистом" и "худшим на данный момент президентом в истории США".Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN

Байден заявил, что принял приглашение CNN на участие в дебатах 27 июня

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что принял приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня со своим предшественником и соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.
Штаб кампании Байдена в среду сообщил о готовности к двум раундам теледебатов, начиная с июня, без зрителей в студии и участия иных кандидатов. Трамп согласился на предложение.
"Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня", - написал Байден на своей странице в соцсети Х.
Ранее Трамп говорил, что готов к дебатам с Байденом "в любое время и в любом месте". Своего конкурента он назвал "худшим полемистом" и "худшим на данный момент президентом в истории США".
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"Черный кардинал" Белого дома. Кто поставит точку в президентской гонке США
5 мая, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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