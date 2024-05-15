https://ria.ru/20240515/bayden-1946208278.html

Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN

Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN - РИА Новости, 15.05.2024

Байден принял приглашение на дебаты от канала CNN

Президент США Джо Байден сообщил, что принял приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня со своим предшественником и соперником на предстоящих... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:23

2024-05-15T17:23

2024-05-15T17:31

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что принял приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня со своим предшественником и соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.Штаб кампании Байдена в среду сообщил о готовности к двум раундам теледебатов, начиная с июня, без зрителей в студии и участия иных кандидатов. Трамп согласился на предложение."Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня", - написал Байден на своей странице в соцсети Х.Ранее Трамп говорил, что готов к дебатам с Байденом "в любое время и в любом месте". Своего конкурента он назвал "худшим полемистом" и "худшим на данный момент президентом в истории США".Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024