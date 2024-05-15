https://ria.ru/20240515/bagreeva-1946203711.html
Мария Багреева: госзаказ Москвы помогает развитию российского бизнеса
Мария Багреева: госзаказ Москвы помогает развитию российского бизнеса - РИА Новости, 15.05.2024
Мария Багреева: госзаказ Москвы помогает развитию российского бизнеса
Москва является крупнейшей экономикой России и генерирует большой объем госзаказа, рассказала заммэра столицы, глава столичного департамента экономической... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:15
2024-05-15T17:15
2024-05-15T18:40
москва
мария багреева
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Москва является крупнейшей экономикой России и генерирует большой объем госзаказа, рассказала заммэра столицы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарном заседании XIX Всероссийского форума-выставки "Госзаказ"."По итогам 2023 года объем закупок московских заказчиков составил около 1,8 триллиона рублей, или почти каждый десятый рубль в российской системе закупок. Сегодня контрактная система города демонстрирует высокую эффективность, обеспечивая экономию на всех этапах закупочного цикла на уровне 12% в год", – цитирует ее слова пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.В сообщении указывается, что из-за постоянного роста объема закупок в регионах меняется структура поставщиков. Так, Багреева привела пример, что объем закупок за последние пять лет вырос почти в три раза – до 300 миллиардов рублей в 2023 году (или 16% от всего объема закупок города). Вместе с тем, отметила заммэра, растет и доля закупок товаров, которые производят в РФ и дружественных ей странах, в том числе Евразийского экономического союза.Багреева подчеркнула, что контрактная система Москвы помогает поддержать малый бизнес, добавив, что за два десятилетия ежегодный объем закупок у малого бизнеса вырос более чем в сто раз, до 400 миллиардов рублей по итогам прошлого года, что составляет 13% от общего объема закупок госзаказчиков у СМП в целом по России.Она также напомнила, что в 2013 году заработал сайт поставщиков Москвы, созданный для автоматизации процедур закупок малого объема. За время работы портала число поставщиков на нем выросло в четыре раза, до 330 тысяч, из которых более 90% представлено малым бизнесом. Заказчиков за это время стало 57 тысяч, что в 20 раз больше, чем было 11 лет назад."Существенно расширилась и география портала – сегодня им пользуются заказчики 40 регионов России, а ежегодный объем закупок, проводимых с помощью ресурса, достигает 100 миллиардов рублей. Портал поставщиков представлен на платформе лучших российских практик "Смартека" и включен в "Белую книгу" ФАС России", – подытожила Багреева.
https://ria.ru/20240515/eksport-1946000176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Москва является крупнейшей экономикой России и генерирует большой объем госзаказа, рассказала заммэра столицы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарном заседании XIX Всероссийского форума-выставки "Госзаказ".
"По итогам 2023 года объем закупок московских заказчиков составил около 1,8 триллиона рублей, или почти каждый десятый рубль в российской системе закупок. Сегодня контрактная система города демонстрирует высокую эффективность, обеспечивая экономию на всех этапах закупочного цикла на уровне 12% в год", – цитирует ее слова пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
В сообщении указывается, что из-за постоянного роста объема закупок в регионах меняется структура поставщиков. Так, Багреева привела пример, что объем закупок за последние пять лет вырос почти в три раза – до 300 миллиардов рублей в 2023 году (или 16% от всего объема закупок города). Вместе с тем, отметила заммэра, растет и доля закупок товаров, которые производят в РФ и дружественных ей странах, в том числе Евразийского экономического союза
.
Багреева подчеркнула, что контрактная система Москвы помогает поддержать малый бизнес, добавив, что за два десятилетия ежегодный объем закупок у малого бизнеса вырос более чем в сто раз, до 400 миллиардов рублей по итогам прошлого года, что составляет 13% от общего объема закупок госзаказчиков у СМП в целом по России.
Она также напомнила, что в 2013 году заработал сайт поставщиков Москвы, созданный для автоматизации процедур закупок малого объема. За время работы портала число поставщиков на нем выросло в четыре раза, до 330 тысяч, из которых более 90% представлено малым бизнесом. Заказчиков за это время стало 57 тысяч, что в 20 раз больше, чем было 11 лет назад.
"Существенно расширилась и география портала – сегодня им пользуются заказчики 40 регионов России, а ежегодный объем закупок, проводимых с помощью ресурса, достигает 100 миллиардов рублей. Портал поставщиков представлен на платформе лучших российских практик "Смартека" и включен в "Белую книгу" ФАС
России", – подытожила Багреева.