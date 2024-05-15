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"АвтоВАЗ" планирует произвести до 50 тысяч Lada Largus до конца года - РИА Новости, 15.05.2024
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15:23 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/avtomobili-1946161648.html
"АвтоВАЗ" планирует произвести до 50 тысяч Lada Largus до конца года
"АвтоВАЗ" планирует произвести до 50 тысяч Lada Largus до конца года - РИА Новости, 15.05.2024
"АвтоВАЗ" планирует произвести до 50 тысяч Lada Largus до конца года
"АвтоВАЗ" планирует до конца года произвести в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus, включая электрическую версию, сообщил журналистам президент компании РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:23
2024-05-15T15:23
экономика
авто
ижевск
тольятти
максим соколов
автоваз
lada vesta
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ИЖЕВСК, 15 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца года произвести в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus, включая электрическую версию, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Всего мы планируем до конца года в зависимости от рынка произвести до 50 тысяч таких автомобилей. С возможностью увеличения в следующем году до 100 тысяч в зависимости от потребностей рынка", - сказал он. При этом в конце декабря Соколов давал более скромный прогноз по производству в 2024 году - около 30 тысяч Lada Largus. Производство электрической версии пока не запущено, его планируется начать летом. Ранее в среду "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Largus, оно было запущено на заводе компании в Ижевске. Изначально модель выпускалась на основной площадке "АвтоВАЗа" в Тольятти. В 2022 году на фоне сбоев логистических цепочек выпуск модели шел с перебоями, в августе 2023 года в компании официально объявили о его переносе на завод в Ижевске. Причина - оптимизация производства. Сумма инвестиций, необходимых на этот шаг, оценивалась в 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240513/tseny-1945740975.html
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экономика, авто, ижевск, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Ижевск, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" планирует произвести до 50 тысяч Lada Largus до конца года

Соколов: "АвтоВАЗ" планирует до конца года произвести до 50 тысяч Lada Largus

© Фото : РИА НовостиЗапуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : РИА Новости
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске
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ИЖЕВСК, 15 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца года произвести в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus, включая электрическую версию, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Всего мы планируем до конца года в зависимости от рынка произвести до 50 тысяч таких автомобилей. С возможностью увеличения в следующем году до 100 тысяч в зависимости от потребностей рынка", - сказал он.
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При этом в конце декабря Соколов давал более скромный прогноз по производству в 2024 году - около 30 тысяч Lada Largus. Производство электрической версии пока не запущено, его планируется начать летом.
Ранее в среду "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Largus, оно было запущено на заводе компании в Ижевске. Изначально модель выпускалась на основной площадке "АвтоВАЗа" в Тольятти. В 2022 году на фоне сбоев логистических цепочек выпуск модели шел с перебоями, в августе 2023 года в компании официально объявили о его переносе на завод в Ижевске. Причина - оптимизация производства. Сумма инвестиций, необходимых на этот шаг, оценивалась в 2 миллиарда рублей.
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ЭкономикаАвтоИжевскТольяттиМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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