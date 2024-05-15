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В Ростове-на-Дону задержали подростка, устроившего ДТП, где погиб ребенок

В Ростове-на-Дону задержали подростка, устроившего ДТП, где погиб ребенок - РИА Новости, 15.05.2024

В Ростове-на-Дону задержали подростка, устроившего ДТП, где погиб ребенок

Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб ребенок,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:16

2024-05-15T14:16

2024-05-15T14:21

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб ребенок, фигурант взят под стражу, сообщили пресс-служба СУСК РФ по Ростовской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, 8 мая 2024 года фигурант дела, у которого не было водительских прав, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 2106", двигаясь по улице 2-я Пролетарская в Ростове-на-Дону, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на бордюр, после чего машина опрокинулась. После произошедшего обвиняемый покинул место происшествия. В результате ДТП пассажир автомобиля, 6-летний мальчик, получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам, подросток фактически угнал машину отца, не поставив его в известность, "просто чтобы прокатиться". Позже к нему в машину сел якобы его родственник, мальчик 2017 года рождения, который попросил довезти его в магазин. Во время этой поездки и произошла авария со смертельным исходом. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. В сообщении пресс-службы СУСК РФ по региону отмечается, что в ходе допроса обвиняемый полностью признал вину, в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия.

https://ria.ru/20240327/kursk-1936145960.html

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происшествия, авто, россия, ростов-на-дону, ростовская область