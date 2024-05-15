https://ria.ru/20240515/ataka-1946145124.html
Украинский дрон атаковал машину в Белгородской области, есть пострадавшие
Украинский дрон атаковал машину в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2024
Украинский дрон атаковал машину в Белгородской области, есть пострадавшие
Машина в Белгородской области подверглась атаке дрона ВСУ в поле, в результате взрыва водитель и два пассажира пострадали, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:31
2024-05-15T14:31
2024-05-15T16:43
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Машина в Белгородской области подверглась атаке дрона ВСУ в поле, в результате взрыва водитель и два пассажира пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся в поле легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали. Бригады скорой доставили мужчин в ЦРБ", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести: у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и осколочные раны лица, у второго - множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей. Он отметил, что оба пострадавших переведены в ГБ №2 Белгорода. Как рассказал белгородский губернатор, у третьего пострадавшего множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица, он будет лечиться амбулаторно. ⠀"Данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности! Но пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком. А ведь всё могло закончиться трагедией! Учим детей, а сами взрослые допускают такие ошибки", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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белгородская область, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Украинский дрон атаковал машину в Белгородской области, есть пострадавшие
Гладков: ВСУ атаковали машину в Белгородской области, пострадали 3 человека
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Машина в Белгородской области подверглась атаке дрона ВСУ в поле, в результате взрыва водитель и два пассажира пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Движущийся в поле легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали. Бригады скорой доставили мужчин в ЦРБ", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести: у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и осколочные раны лица, у второго - множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей. Он отметил, что оба пострадавших переведены в ГБ №2 Белгорода. Как рассказал белгородский губернатор, у третьего пострадавшего множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица, он будет лечиться амбулаторно. ⠀
"Данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности! Но пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком. А ведь всё могло закончиться трагедией! Учим детей, а сами взрослые допускают такие ошибки", - подчеркнул Гладков.