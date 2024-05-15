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В Астрахани оштрафовали владельца хостела, где отравились десятки человек - РИА Новости, 15.05.2024
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15:11 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/astrakhan-1946150835.html
В Астрахани оштрафовали владельца хостела, где отравились десятки человек
В Астрахани оштрафовали владельца хостела, где отравились десятки человек - РИА Новости, 15.05.2024
В Астрахани оштрафовали владельца хостела, где отравились десятки человек
Суд оштрафовал на 400 тысяч рублей владельца хостела в Астрахани, где жил подозреваемый по делу о незаконном сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:11
2024-05-15T15:11
происшествия
россия
астрахань
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 400 тысяч рублей владельца хостела в Астрахани, где жил подозреваемый по делу о незаконном сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщает УМВД России по Астраханской области. С 8 по 13 мая в больницы попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом. По данным регионального СК, еще восемь человек, употреблявших наркотики, скончались. Подозреваемый в сбыте наркотиков - 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии - арестован. Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что подозреваемый незаконно жил в хостеле в Советском районе областного центра. При этом владелец заведения нарушил закон о миграционном учете, предусматривающий подачу уведомления в орган миграционного учета в течение одного дня после прибытия иностранного гражданина. "В связи с имеющимся нарушением индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ (Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html
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происшествия, россия, астрахань, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани оштрафовали владельца хостела, где отравились десятки человек

МВД: Владельца хостела в Астрахани оштрафовали по делу о сбыте наркотиков

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 400 тысяч рублей владельца хостела в Астрахани, где жил подозреваемый по делу о незаконном сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщает УМВД России по Астраханской области.
С 8 по 13 мая в больницы попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом. По данным регионального СК, еще восемь человек, употреблявших наркотики, скончались. Подозреваемый в сбыте наркотиков - 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии - арестован. Возбуждено уголовное дело.
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Полицейские установили, что подозреваемый незаконно жил в хостеле в Советском районе областного центра. При этом владелец заведения нарушил закон о миграционном учете, предусматривающий подачу уведомления в орган миграционного учета в течение одного дня после прибытия иностранного гражданина.
"В связи с имеющимся нарушением индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ (Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей", - говорится в сообщении.
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