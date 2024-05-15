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Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась на 1,3 млрд евро - РИА Новости, 15.05.2024
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14:06 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/aktivy-1946129791.html
Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась на 1,3 млрд евро
Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась на 1,3 млрд евро - РИА Новости, 15.05.2024
Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась на 1,3 млрд евро
Сумма замороженных российских активов в Германии составляет 3,95 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда евро меньше, чем в марте 2023 года, передает агентство... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:06
2024-05-15T14:06
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сумма замороженных российских активов в Германии составляет 3,95 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда евро меньше, чем в марте 2023 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо немецкого минфина. По данным Рейтер, в эту сумму входят активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц, а также зарубежные активы российского ЦБ. Отмечается, что сумма подвержена колебаниям на рынке. "В настоящее время в Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро (4,28 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении агентства. Агентство пишет, что в марте 2023 года немецкий минфин сообщал, что в Германии заморожены российские активы на сумму 5,25 миллиарда евро. В новом письме, датированном 10 мая, как подчеркивает Рейтер, не указано, с чем связано уменьшение суммы. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html
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экономика, россия, германия, украина, сергей лавров, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Германия, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7, Санкции в отношении России
Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась на 1,3 млрд евро

Reuters: сумма замороженных российских активов в Германии снизилась на €1,3 млрд

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сумма замороженных российских активов в Германии составляет 3,95 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда евро меньше, чем в марте 2023 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо немецкого минфина.
По данным Рейтер, в эту сумму входят активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц, а также зарубежные активы российского ЦБ. Отмечается, что сумма подвержена колебаниям на рынке.
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"В настоящее время в Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро (4,28 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении агентства.
Агентство пишет, что в марте 2023 года немецкий минфин сообщал, что в Германии заморожены российские активы на сумму 5,25 миллиарда евро. В новом письме, датированном 10 мая, как подчеркивает Рейтер, не указано, с чем связано уменьшение суммы.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
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Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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