https://ria.ru/20240515/aktivy-1946023789.html

СМИ: у США и ЕС сохраняются разногласия по использованию активов России

СМИ: у США и ЕС сохраняются разногласия по использованию активов России - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: у США и ЕС сохраняются разногласия по использованию активов России

У США и ЕС сохраняются разногласия по формату и условиям использования замороженных суверенных активов России в интересах Украины, несмотря на предстоящие... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:25

2024-05-15T00:25

2024-05-15T00:25

россия

украина

киев

кристин лагард

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

euroclear

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. У США и ЕС сохраняются разногласия по формату и условиям использования замороженных суверенных активов России в интересах Украины, несмотря на предстоящие встречи министров финансов и лидеров стран "Большой семерки" (G7) в мае и июне в Италии, сообщает газета New York Times. По данным издания, США и Великобритания продвигали идею прямой конфискации активов РФ, что вызвало "серьезное сопротивление" не только со стороны членов ЕС, включая Францию, Германию и Италию, но также Японии и главы ЕЦБ Кристин Лагард. Помимо стран G7 против были Индонезия и Саудовская Аравия. "В результате идея конфискации в настоящее время оказалась мертва", - пишет газета. В то же время, между членами G7 продолжаются дискуссии об использовании доходов с российских активов в качестве меры, якобы способной вызвать меньшие риски для глобальной финансовой системы и сопряженной с меньшими юридическими сложностями, но и здесь между сторонами отсутствует единство. "Имеют место конкурирующие идеи о том, как использовать средства. Европейцы хотели бы передавать их Украине ежегодно или два раза в год. Американцы хотят найти способ быстрее передавать больше денег Украине", - говорится в публикации. Во вторник европейский источник сообщил РИА Новости, что Совет ЕС планирует на следующей неделе окончательно утвердить решение по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Причем решение по российским активам планируется утвердить без предварительного обсуждения. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной поддержки Киева (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия, а оставшиеся 10% - на восстановление инфраструктуры. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето. Как отмечает New York Times, речь идет только о процентах с активов, замороженных в европейском депозитарии Euroclear и первый платеж Киев может получить в июле 2024 года. США также предлагают использовать получаемые доходы с активов РФ на погашение украинских долгов перед Вашингтоном в течение длительного срока до 30 лет. Подобная инициатива американской администрации, как отмечается, вызывает возражение Брюсселя, где отмечают, что в случае снижения уровня европейских процентных ставок упадут и доходы от активов. В результате их может оказаться недостаточно для погашения долга и не ясно, кто будет нести ответственность за покрытие разницы - ЕС или США. "Во-вторых, если война закончится переговорами до погашения облигаций, что произойдет в случае снятия санкций с России и возвращения российских активов? Или что, если их наконец конфискуют, чтобы оплатить восстановление Украины? В любом случае, кто будет нести ответственность?" - подчеркивает газета. Таким образом, по данным издания, европейские чиновники предлагают США выступать гарантом в спорных вопросах в то время, как американские власти, напротив, предлагают перенести ответственность на ЕС. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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https://ria.ru/20240204/aktivy-1925374047.html

https://ria.ru/20240509/vengriya-1944937452.html

россия

украина

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россия, украина, киев, кристин лагард, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, euroclear, центральный банк рф (цб рф)