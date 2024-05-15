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В Луганске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам - РИА Новости, 15.05.2024
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17:52 15.05.2024 (обновлено: 22:40 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946211765.html
В Луганске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам
В Луганске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам - РИА Новости, 15.05.2024
В Луганске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам
В Луганске состоялся митинг и возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, мероприятия были приурочены к 36-й годовщине начала вывода советских... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:52
2024-05-15T22:40
афганистан
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. В Луганске состоялся митинг и возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, мероприятия были приурочены к 36-й годовщине начала вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.В сквере Памяти в центре Луганска у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны войны в Афганистане, а также матери и вдовы погибших бойцов. Перед началом митинга прошла панихида."Сегодня мы собрались в очередной раз 15 мая, как обычно мы собираемся в день памяти погибших. Сто шестьдесят два человека увековечены здесь возле этого нашего Афганского обелиска. Сколько погибло наших братьев, бойцов, ветеранов, которые были ранены, контужены, которые потом уже ушли в мир иной, сейчас уже сложно посчитать", - заявил РИА Новости председатель республиканской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Владимир Родионов.Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику."Сегодня были и мамы, семьи погибших наших ребят, и мы поминаем их, они всегда с нами… Пока мы о них помним, они живы и они с нами", - сказал РИА Новости председатель Луганского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Сергей Шонин.В апреле 1988 года СССР, США, Афганистаном и Пакистаном были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании вокруг Афганистана. Процесс вывода советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, последние советские солдаты покинули Афганистан 15 февраля 1989 года.
https://ria.ru/20240215/afganistan-1927629543.html
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афганистан, луганск, происшествия
Афганистан, Луганск, Происшествия
В Луганске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам

В Луганске прошел митинг к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМитинг-молебен по случаю годовщины начала вывода советских войск из Афганистана у памятника воинам-интернационалистам в сквере Памяти в Луганске. 16 мая 2024
Митинг-молебен по случаю годовщины начала вывода советских войск из Афганистана у памятника воинам-интернационалистам в сквере Памяти в Луганске. 16 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Митинг-молебен по случаю годовщины начала вывода советских войск из Афганистана у памятника воинам-интернационалистам в сквере Памяти в Луганске. 16 мая 2024
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. В Луганске состоялся митинг и возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, мероприятия были приурочены к 36-й годовщине начала вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.
В сквере Памяти в центре Луганска у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны войны в Афганистане, а также матери и вдовы погибших бойцов. Перед началом митинга прошла панихида.
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"Сегодня мы собрались в очередной раз 15 мая, как обычно мы собираемся в день памяти погибших. Сто шестьдесят два человека увековечены здесь возле этого нашего Афганского обелиска. Сколько погибло наших братьев, бойцов, ветеранов, которые были ранены, контужены, которые потом уже ушли в мир иной, сейчас уже сложно посчитать", - заявил РИА Новости председатель республиканской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Владимир Родионов.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
"Сегодня были и мамы, семьи погибших наших ребят, и мы поминаем их, они всегда с нами… Пока мы о них помним, они живы и они с нами", - сказал РИА Новости председатель Луганского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Сергей Шонин.
В апреле 1988 года СССР, США, Афганистаном и Пакистаном были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании вокруг Афганистана. Процесс вывода советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, последние советские солдаты покинули Афганистан 15 февраля 1989 года.
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