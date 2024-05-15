https://ria.ru/20240515/afganistan-1946204210.html

Кабул пригласил российский бизнес инвестировать в Афганистан

Кабул пригласил российский бизнес инвестировать в Афганистан - РИА Новости, 15.05.2024

Кабул пригласил российский бизнес инвестировать в Афганистан

Кабул приглашает российский бизнес инвестировать в Афганистан, у стран есть много возможностей для развития сотрудничества, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:29

2024-05-15T17:29

2024-05-15T17:29

экономика

россия

афганистан

кабул (город)

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Кабул приглашает российский бизнес инвестировать в Афганистан, у стран есть много возможностей для развития сотрудничества, заявил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы приглашаем крупные российские компании - сейчас самое время инвестировать в Афганистан", - сказал он в ходе мероприятия в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". По словам Азизи, Россия и Афганистан имеют много возможностей для развития отношений, у Москвы есть технические, технологические возможности, представляющие интерес для Кабула. Он добавил, что в Афганистане есть большие запасы лития, меди и минеральных ресурсов и потенциал для их добычи. Азизи также сообщил, что Афганистан импортирует зерно из России и хотел бы уменьшения экспортных пошлин на нее. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. В этом году он проводится в 15-й раз. KazanForum - это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html

https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946047248.html

россия

афганистан

кабул (город)

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экономика, россия, афганистан, кабул (город), марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024