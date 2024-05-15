https://ria.ru/20240515/afganistan-1946204210.html
Кабул пригласил российский бизнес инвестировать в Афганистан
Кабул пригласил российский бизнес инвестировать в Афганистан - РИА Новости, 15.05.2024
Кабул пригласил российский бизнес инвестировать в Афганистан
Кабул приглашает российский бизнес инвестировать в Афганистан, у стран есть много возможностей для развития сотрудничества, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:29
2024-05-15T17:29
2024-05-15T17:29
экономика
россия
афганистан
кабул (город)
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872342831_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_1ad3c1231213958c28f581344eafded1.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Кабул приглашает российский бизнес инвестировать в Афганистан, у стран есть много возможностей для развития сотрудничества, заявил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы приглашаем крупные российские компании - сейчас самое время инвестировать в Афганистан", - сказал он в ходе мероприятия в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". По словам Азизи, Россия и Афганистан имеют много возможностей для развития отношений, у Москвы есть технические, технологические возможности, представляющие интерес для Кабула. Он добавил, что в Афганистане есть большие запасы лития, меди и минеральных ресурсов и потенциал для их добычи. Азизи также сообщил, что Афганистан импортирует зерно из России и хотел бы уменьшения экспортных пошлин на нее. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. В этом году он проводится в 15-й раз. KazanForum - это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html
https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946047248.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872342831_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_49bfd1096b243bdcda860752b9bfa962.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, афганистан, кабул (город), марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Афганистан, Кабул (город), Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Кабул пригласил российский бизнес инвестировать в Афганистан
И.о. министра Азизи: Кабул пригласил россиян инвестировать в Афганистан
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Кабул приглашает российский бизнес инвестировать в Афганистан, у стран есть много возможностей для развития сотрудничества, заявил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Мы приглашаем крупные российские компании - сейчас самое время инвестировать в Афганистан", - сказал он в ходе мероприятия в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
По словам Азизи, Россия и Афганистан имеют много возможностей для развития отношений, у Москвы есть технические, технологические возможности, представляющие интерес для Кабула.
Он добавил, что в Афганистане есть большие запасы лития, меди и минеральных ресурсов и потенциал для их добычи.
Азизи также сообщил, что Афганистан импортирует зерно из России и хотел бы уменьшения экспортных пошлин на нее.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. В этом году он проводится в 15-й раз. KazanForum - это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.