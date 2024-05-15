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Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин - РИА Новости, 15.05.2024
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08:54 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html
Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин
Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин
Афганистан и Россия торгуют газом, нефтепродуктами, сельхозпродуктами, РФ закупает металлоизделия и стройматериалы, сообщил РИА Новости руководитель Российского РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:54
2024-05-15T08:54
экономика
цены на нефть
афганистан
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Афганистан и Россия торгуют газом, нефтепродуктами, сельхозпродуктами, РФ закупает металлоизделия и стройматериалы, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Основные сферы экспорта-импорта Афганистана с Россией - это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, в последнее время молочная продукция. Россия закупает металлоизделия, строительную продукцию", - сказал он. По словам Хабибуллина, сейчас в Афганистане активно строятся и функционируют заводы по выпуску металлических изделии, в том числе строительной арматуры, цементные заводы, заводы по переработке различных рудных ископаемых. "Ведь сырье практический лежит под ногами. Афганистан - кладезь полезных ископаемых", - добавил руководитель делового совета. Ранее Хабибуллин сообщил РИА Новости о планах и.о. главы минпромторга Афганистана Нуриддина Азизи принять участие в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани.
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946051662.html
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экономика, цены на нефть, афганистан, россия, казань
Экономика, Цены на нефть, Афганистан, Россия, Казань
Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин

Основные сферы торговли Афганистана с Россией - энергоресурсы и сельхозпродукция

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство РФ в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
Посольство РФ в Кабуле. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Афганистан и Россия торгуют газом, нефтепродуктами, сельхозпродуктами, РФ закупает металлоизделия и стройматериалы, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"Основные сферы экспорта-импорта Афганистана с Россией - это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, в последнее время молочная продукция. Россия закупает металлоизделия, строительную продукцию", - сказал он.
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане, заявил Хабибуллин
08:46
По словам Хабибуллина, сейчас в Афганистане активно строятся и функционируют заводы по выпуску металлических изделии, в том числе строительной арматуры, цементные заводы, заводы по переработке различных рудных ископаемых.
"Ведь сырье практический лежит под ногами. Афганистан - кладезь полезных ископаемых", - добавил руководитель делового совета.
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи
Глава Минпромторга Афганистана примет участие в форуме в Казани
Вчера, 08:21
Ранее Хабибуллин сообщил РИА Новости о планах и.о. главы минпромторга Афганистана Нуриддина Азизи принять участие в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани.
 
ЭкономикаЦены на нефтьАфганистанРоссияКазань
 
 
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