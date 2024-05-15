https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html

Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин

Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин - РИА Новости, 15.05.2024

Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией, Хабибуллин

Афганистан и Россия торгуют газом, нефтепродуктами, сельхозпродуктами, РФ закупает металлоизделия и стройматериалы, сообщил РИА Новости руководитель Российского РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:54

2024-05-15T08:54

2024-05-15T08:54

экономика

цены на нефть

афганистан

россия

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/64/1502226470_0:95:1340:849_1920x0_80_0_0_8d17c9def66986c17df2217209d73a51.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Афганистан и Россия торгуют газом, нефтепродуктами, сельхозпродуктами, РФ закупает металлоизделия и стройматериалы, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Основные сферы экспорта-импорта Афганистана с Россией - это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, в последнее время молочная продукция. Россия закупает металлоизделия, строительную продукцию", - сказал он. По словам Хабибуллина, сейчас в Афганистане активно строятся и функционируют заводы по выпуску металлических изделии, в том числе строительной арматуры, цементные заводы, заводы по переработке различных рудных ископаемых. "Ведь сырье практический лежит под ногами. Афганистан - кладезь полезных ископаемых", - добавил руководитель делового совета. Ранее Хабибуллин сообщил РИА Новости о планах и.о. главы минпромторга Афганистана Нуриддина Азизи принять участие в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани.

https://ria.ru/20240515/afganistan-1946051662.html

https://ria.ru/20240514/afganistan-1945770677.html

афганистан

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, афганистан, россия, казань