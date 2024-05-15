https://ria.ru/20240515/afganistan-1946051662.html
Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане, заявил Хабибуллин
Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане, заявил Хабибуллин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане, заявил Хабибуллин
РФ намерена создавать рабочие места в Афганистане и инвестировать в проекты, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:46
2024-05-15T08:46
2024-05-15T08:55
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. РФ намерена создавать рабочие места в Афганистане и инвестировать в проекты, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. По его словам, "российские инвестиции начали заходить" в Афганистан. "Это те же заводы, фабрики, сельское хозяйство, в том числе высокий интерес представляет строительство водного канала Куш-тапе. Ряд наших компании оформляют в долгосрочную аренду земельные участки для сельхознужд рядом с этим каналом", - сказал Хабибуллин. Он добавил, что Россия также активно занимается гуманитарной деятельностью в Афганистане, отметив, что Благотворительный патриотический фонд мусульман в прошлом году адресно раздал нуждающимся жителям Афганистана более 250 тысяч коробок медикаментов. "Но мы нацелены развивать рабочие места, привлекать российских инвесторов в афганские проекты", - отметил руководитель Российского делового совета.
https://ria.ru/20240514/afganistan-1945770677.html
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экономика, афганистан, россия, в мире
Экономика, Афганистан, Россия, В мире
Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане, заявил Хабибуллин
Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане и инвестировать в проекты
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости.
РФ намерена создавать рабочие места в Афганистане и инвестировать в проекты, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане
Рустам Хабибуллин.
По его словам, "российские инвестиции начали заходить" в Афганистан.
"Это те же заводы, фабрики, сельское хозяйство, в том числе высокий интерес представляет строительство водного канала Куш-тапе. Ряд наших компании оформляют в долгосрочную аренду земельные участки для сельхознужд рядом с этим каналом", - сказал Хабибуллин.
Он добавил, что Россия также активно занимается гуманитарной деятельностью в Афганистане, отметив, что Благотворительный патриотический фонд мусульман в прошлом году адресно раздал нуждающимся жителям Афганистана более 250 тысяч коробок медикаментов.
"Но мы нацелены развивать рабочие места, привлекать российских инвесторов в афганские проекты", - отметил руководитель Российского делового совета.