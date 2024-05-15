https://ria.ru/20240515/aeroflot-1946195229.html

Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск

Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск - РИА Новости, 15.05.2024

Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск

Аэрофлот в летнем сезоне увеличит частоту полетов на линии Москва – Красноярск – Москва, добавив дополнительный ежедневный рейс, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:43

2024-05-15T16:43

2024-05-15T16:43

красноярск

москва

владивосток

михаил котюков

аэрофлот

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аэрофлот в летнем сезоне увеличит частоту полетов на линии Москва – Красноярск – Москва, добавив дополнительный ежедневный рейс, сообщает перевозчик. Количество вылетов из Москвы в Красноярск и в обратном направлении летом будет доходить до 6 в сутки, а еженедельная частота полетов составит до 42 рейсов, что на 20% больше, чем летом прошлого года. Это расширит возможности для пересадок в сибирском хабе Группы "Аэрофлот". В частности, через Красноярск смогут путешествовать пассажиры из городов Дальнего Востока и Сибири: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Якутска, Читы, Мирного, Нерюнгри, Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска. В летнем расписании Группа "Аэрофлот" будет выполнять полеты из сибирского хаба по 31 российскому и зарубежному направлению без учета Москвы. Новые внутренние направления из Красноярска включают Челябинск, Магадан, Казань, Мирный, Нерюнгри, Новосибирск, Сургут, Владивосток, Южно-Сахалинск. Также авиакомпания, по сравнению с летним периодом 2023 года, увеличит частоту полетов из Красноярска в Благовещенск - с 7 до 9 рейсов в неделю, и в Иркутск – с 11 до 14 рейсов в неделю. Вопросы развития пассажирского хаба Группы "Аэрофлот" в международном аэропорту Красноярска и расширения маршрутной сети обсудили накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. "Несколько лет назад было принято серьезное решение сформировать у нас в Красноярске второй домашний аэропорт базирования для компании "Аэрофлот". Это накладывало определенные обязательства на Красноярский край – нужно было развивать и комплекс аэропорта, и перроны, и рулежные дорожки. Мы с этой задачей справились. После реконструкции откроется новый перрон. Это позволит существенно увеличить количество стоянок для воздушных судов, и компания сможет нарастить парк самолетов. Мы уже сейчас обсуждаем и дальнейшее развитие аэропорта – модернизацию взлетно-посадочной полосы, расширение перронов и, что очень важно для нас, открытие в Красноярском аэропорту центра по ремонту и обслуживанию судов", - привели слова Котюкова в пресс-службе главы региона.

https://ria.ru/20231114/aeroflot-1909325126.html

https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908612365.html

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москва

владивосток

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярск, москва, владивосток, михаил котюков, аэрофлот