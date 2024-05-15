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Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск - РИА Новости, 15.05.2024
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16:43 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/aeroflot-1946195229.html
Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск
Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск - РИА Новости, 15.05.2024
Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск
Аэрофлот в летнем сезоне увеличит частоту полетов на линии Москва – Красноярск – Москва, добавив дополнительный ежедневный рейс, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:43
2024-05-15T16:43
красноярск
москва
владивосток
михаил котюков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аэрофлот в летнем сезоне увеличит частоту полетов на линии Москва – Красноярск – Москва, добавив дополнительный ежедневный рейс, сообщает перевозчик. Количество вылетов из Москвы в Красноярск и в обратном направлении летом будет доходить до 6 в сутки, а еженедельная частота полетов составит до 42 рейсов, что на 20% больше, чем летом прошлого года. Это расширит возможности для пересадок в сибирском хабе Группы "Аэрофлот". В частности, через Красноярск смогут путешествовать пассажиры из городов Дальнего Востока и Сибири: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Якутска, Читы, Мирного, Нерюнгри, Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска. В летнем расписании Группа "Аэрофлот" будет выполнять полеты из сибирского хаба по 31 российскому и зарубежному направлению без учета Москвы. Новые внутренние направления из Красноярска включают Челябинск, Магадан, Казань, Мирный, Нерюнгри, Новосибирск, Сургут, Владивосток, Южно-Сахалинск. Также авиакомпания, по сравнению с летним периодом 2023 года, увеличит частоту полетов из Красноярска в Благовещенск - с 7 до 9 рейсов в неделю, и в Иркутск – с 11 до 14 рейсов в неделю. Вопросы развития пассажирского хаба Группы "Аэрофлот" в международном аэропорту Красноярска и расширения маршрутной сети обсудили накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. "Несколько лет назад было принято серьезное решение сформировать у нас в Красноярске второй домашний аэропорт базирования для компании "Аэрофлот". Это накладывало определенные обязательства на Красноярский край – нужно было развивать и комплекс аэропорта, и перроны, и рулежные дорожки. Мы с этой задачей справились. После реконструкции откроется новый перрон. Это позволит существенно увеличить количество стоянок для воздушных судов, и компания сможет нарастить парк самолетов. Мы уже сейчас обсуждаем и дальнейшее развитие аэропорта – модернизацию взлетно-посадочной полосы, расширение перронов и, что очень важно для нас, открытие в Красноярском аэропорту центра по ремонту и обслуживанию судов", - привели слова Котюкова в пресс-службе главы региона.
https://ria.ru/20231114/aeroflot-1909325126.html
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красноярск, москва, владивосток, михаил котюков, аэрофлот
Красноярск, Москва, Владивосток, Михаил Котюков, Аэрофлот

Аэрофлот в летнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Красноярск

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аэрофлот в летнем сезоне увеличит частоту полетов на линии Москва – Красноярск – Москва, добавив дополнительный ежедневный рейс, сообщает перевозчик.
Количество вылетов из Москвы в Красноярск и в обратном направлении летом будет доходить до 6 в сутки, а еженедельная частота полетов составит до 42 рейсов, что на 20% больше, чем летом прошлого года.
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Это расширит возможности для пересадок в сибирском хабе Группы "Аэрофлот". В частности, через Красноярск смогут путешествовать пассажиры из городов Дальнего Востока и Сибири: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Якутска, Читы, Мирного, Нерюнгри, Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска.
В летнем расписании Группа "Аэрофлот" будет выполнять полеты из сибирского хаба по 31 российскому и зарубежному направлению без учета Москвы. Новые внутренние направления из Красноярска включают Челябинск, Магадан, Казань, Мирный, Нерюнгри, Новосибирск, Сургут, Владивосток, Южно-Сахалинск.
Также авиакомпания, по сравнению с летним периодом 2023 года, увеличит частоту полетов из Красноярска в Благовещенск - с 7 до 9 рейсов в неделю, и в Иркутск – с 11 до 14 рейсов в неделю.
Вопросы развития пассажирского хаба Группы "Аэрофлот" в международном аэропорту Красноярска и расширения маршрутной сети обсудили накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский.
"Несколько лет назад было принято серьезное решение сформировать у нас в Красноярске второй домашний аэропорт базирования для компании "Аэрофлот". Это накладывало определенные обязательства на Красноярский край – нужно было развивать и комплекс аэропорта, и перроны, и рулежные дорожки. Мы с этой задачей справились. После реконструкции откроется новый перрон. Это позволит существенно увеличить количество стоянок для воздушных судов, и компания сможет нарастить парк самолетов. Мы уже сейчас обсуждаем и дальнейшее развитие аэропорта – модернизацию взлетно-посадочной полосы, расширение перронов и, что очень важно для нас, открытие в Красноярском аэропорту центра по ремонту и обслуживанию судов", - привели слова Котюкова в пресс-службе главы региона.
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КрасноярскМоскваВладивостокМихаил КотюковАэрофлот
 
 
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