https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945926151.html
Зюганов принес на заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи"
Зюганов принес на заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи" - РИА Новости, 14.05.2024
Зюганов принес на заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи"
Лидер КПФР Геннадий Зюганов принес на пленарное заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи" и попросил кандидатов в кабмин с ней ознакомиться. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:39
2024-05-14T16:39
2024-05-14T16:39
россия
геннадий зюганов
госдума рф
владимир путин
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПФР Геннадий Зюганов принес на пленарное заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи" и попросил кандидатов в кабмин с ней ознакомиться. "Мы вместе с нашей командой сохранили весь состав кабинета министров. Он работал многие годы и сейчас. И они оставили вам творческое наследство – "Министры советской эпохи". Я хочу, чтобы наши новые министры внимательно ознакомились с их уникальной практикой, которая позволила нам прорваться в космос, быть самой умной и технологичной страной", - заявил Зюганов во время своего выступления, продемонстрировав книгу в красной обложке. Он отметил, что экземпляр издания уже есть у президента РФ Владимира Путина и у главы правительства РФ Михаила Мишустина.
https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945624417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, геннадий зюганов, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
Зюганов принес на заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи"
Зюганов призвал будущее правительство прочитать книгу "Министры советской эпохи"