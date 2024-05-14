https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945926151.html

Зюганов принес на заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи"

Зюганов принес на заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи" - РИА Новости, 14.05.2024

Зюганов принес на заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи"

Лидер КПФР Геннадий Зюганов принес на пленарное заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи" и попросил кандидатов в кабмин с ней ознакомиться. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:39

2024-05-14T16:39

2024-05-14T16:39

россия

геннадий зюганов

госдума рф

владимир путин

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПФР Геннадий Зюганов принес на пленарное заседание Госдумы книгу "Министры советской эпохи" и попросил кандидатов в кабмин с ней ознакомиться. "Мы вместе с нашей командой сохранили весь состав кабинета министров. Он работал многие годы и сейчас. И они оставили вам творческое наследство – "Министры советской эпохи". Я хочу, чтобы наши новые министры внимательно ознакомились с их уникальной практикой, которая позволила нам прорваться в космос, быть самой умной и технологичной страной", - заявил Зюганов во время своего выступления, продемонстрировав книгу в красной обложке. Он отметил, что экземпляр издания уже есть у президента РФ Владимира Путина и у главы правительства РФ Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945624417.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, геннадий зюганов, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, политика