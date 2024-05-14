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Зюганов пожелал успехов Цивилеву - РИА Новости, 14.05.2024
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16:03 14.05.2024 (обновлено: 16:08 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945913910.html
Зюганов пожелал успехов Цивилеву
Зюганов пожелал успехов Цивилеву - РИА Новости, 14.05.2024
Зюганов пожелал успехов Цивилеву
Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:03
2024-05-14T16:08
политика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится"."А Цивилеву пожелаем успехов, он приехал из мощного региона, похоже, у него тоже получится", - сказал он на пленарном заседании.
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политика
Политика
Зюганов пожелал успехов Цивилеву

Зюганов считает, что у Цивилева все получится

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится".
"А Цивилеву пожелаем успехов, он приехал из мощного региона, похоже, у него тоже получится", - сказал он на пленарном заседании.
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