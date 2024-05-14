https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945913910.html

Зюганов пожелал успехов Цивилеву

Зюганов пожелал успехов Цивилеву - РИА Новости, 14.05.2024

Зюганов пожелал успехов Цивилеву

Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится". РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:03

2024-05-14T16:03

2024-05-14T16:08

политика

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится"."А Цивилеву пожелаем успехов, он приехал из мощного региона, похоже, у него тоже получится", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика