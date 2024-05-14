https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945913910.html
Зюганов пожелал успехов Цивилеву
Зюганов пожелал успехов Цивилеву - РИА Новости, 14.05.2024
Зюганов пожелал успехов Цивилеву
Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:03
2024-05-14T16:03
2024-05-14T16:08
политика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится"."А Цивилеву пожелаем успехов, он приехал из мощного региона, похоже, у него тоже получится", - сказал он на пленарном заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика
Зюганов пожелал успехов Цивилеву
Зюганов считает, что у Цивилева все получится
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Лидер КПФ Геннадий Зюганов пожелал успехов кандидату на пост министра энергетики России Сергею Цивилеву: у него, "похоже, все получится".
"А Цивилеву пожелаем успехов, он приехал из мощного региона, похоже, у него тоже получится", - сказал он на пленарном заседании.