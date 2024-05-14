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Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
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16:01 14.05.2024 (обновлено: 16:31 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945912471.html
Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов
Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов
Искусственный интеллект должен быть в руках умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера, заявил глава партии КПРФ Геннадий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:01
2024-05-14T16:31
политика
россия
геннадий зюганов
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект должен быть в руках умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера, заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов."Искусственный интеллект надо давать только в руки умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера. Вы должны это прекрасно понимать", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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политика, россия, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов

Зюганов: ИИ должен быть в руках умных людей, иначе будет хуже концлагеря

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект должен быть в руках умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера, заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.
"Искусственный интеллект надо давать только в руки умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера. Вы должны это прекрасно понимать", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Володин раскритиковал предложение Мурашко заменить врачей в больницах на ИИ
Вчера, 14:31
 
ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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