https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945912471.html

Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов

Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024

Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов

Искусственный интеллект должен быть в руках умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера, заявил глава партии КПРФ Геннадий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:01

2024-05-14T16:01

2024-05-14T16:31

политика

россия

геннадий зюганов

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект должен быть в руках умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера, заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов."Искусственный интеллект надо давать только в руки умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера. Вы должны это прекрасно понимать", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.

https://ria.ru/20240514/volodin-1945876373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф