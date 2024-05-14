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Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов
Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов
Искусственный интеллект должен быть в руках умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера, заявил глава партии КПРФ Геннадий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:01
2024-05-14T16:01
2024-05-14T16:31
политика
россия
геннадий зюганов
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект должен быть в руках умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера, заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов."Искусственный интеллект надо давать только в руки умных, совестливых и подконтрольных людей, иначе будет хуже концлагеря Гитлера. Вы должны это прекрасно понимать", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Искусственный интеллект должен быть в руках умных людей, заявил Зюганов
Зюганов: ИИ должен быть в руках умных людей, иначе будет хуже концлагеря