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Умер журналист Максим Кононенко
Умер журналист Максим Кононенко - РИА Новости, 14.05.2024
Умер журналист Максим Кононенко
Умер журналист Максим Кононенко. Об этом телеканалу RT сообщила его супруга. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:28
2024-05-14T20:28
2024-05-14T20:37
общество
россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер журналист Максим Кононенко. Об этом телеканалу RT сообщила его супруга.Причина смерти журналиста не уточняется, ему было 53 года.Кононенко, известный как мистер Паркер из "Живого журнала", был постоянным автором канала "Специально для RT".
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общество, россия
Умер журналист Максим Кононенко
Постоянный автор канала "Специально для RT" Максим Кононенко умер в 53 года