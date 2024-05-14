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Умер журналист Максим Кононенко - РИА Новости, 14.05.2024
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20:28 14.05.2024 (обновлено: 20:37 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zhurnalist-1945995229.html
Умер журналист Максим Кононенко
Умер журналист Максим Кононенко - РИА Новости, 14.05.2024
Умер журналист Максим Кононенко
Умер журналист Максим Кононенко. Об этом телеканалу RT сообщила его супруга. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:28
2024-05-14T20:37
общество
россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер журналист Максим Кононенко. Об этом телеканалу RT сообщила его супруга.Причина смерти журналиста не уточняется, ему было 53 года.Кононенко, известный как мистер Паркер из "Живого журнала", был постоянным автором канала "Специально для RT".
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общество, россия
Общество, Россия
Умер журналист Максим Кононенко

Постоянный автор канала "Специально для RT" Максим Кононенко умер в 53 года

CC BY-SA 4.0 / Екатерина Звиринина / Журналист Максим Кононенко
Журналист Максим Кононенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Екатерина Звиринина /
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер журналист Максим Кононенко. Об этом телеканалу RT сообщила его супруга.
Причина смерти журналиста не уточняется, ему было 53 года.
Кононенко, известный как мистер Паркер из "Живого журнала", был постоянным автором канала "Специально для RT".
© Фото : из личного архиваМаксим Кононенко
Максим Кононенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : из личного архива
Максим Кононенко
 
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