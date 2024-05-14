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Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html
Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом
Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024
Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом
Владимир Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения сил РФ на этом направлении. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:54
2024-05-14T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
владимир зеленский
александр сырский
виталий ганчев
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения сил РФ на этом направлении. "Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.), Харьковская - там, где сейчас труднее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях… Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности Харьковское", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Генштаб ВС Украины также признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Как информировало ведомство 11 мая, в ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, ВС РФ подошли к окраинам. Ганчев добавлял, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться. Как рассказал РИА Новости во вторник штурмовик с позывным "Руда", военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова. По его словам, группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение.
https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, виталий ганчев, вооруженные силы украины, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Харьков
Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом

Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения сил РФ на этом направлении.
«
"Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.), Харьковская - там, где сейчас труднее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях… Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности Харьковское", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
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Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Генштаб ВС Украины также признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Как информировало ведомство 11 мая, в ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, ВС РФ подошли к окраинам. Ганчев добавлял, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Как рассказал РИА Новости во вторник штурмовик с позывным "Руда", военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова. По его словам, группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение.
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Вчера, 15:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныХарьков
 
 
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