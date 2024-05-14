https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html

Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом

Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024

Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом

Владимир Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения сил РФ на этом направлении. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:54

2024-05-14T20:54

2024-05-14T20:54

специальная военная операция на украине

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виталий ганчев

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения сил РФ на этом направлении. "Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.), Харьковская - там, где сейчас труднее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях… Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности Харьковское", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Генштаб ВС Украины также признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Как информировало ведомство 11 мая, в ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, ВС РФ подошли к окраинам. Ганчев добавлял, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться. Как рассказал РИА Новости во вторник штурмовик с позывным "Руда", военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова. По его словам, группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение.

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в мире, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, виталий ганчев, вооруженные силы украины, харьков