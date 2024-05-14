Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом
Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения сил РФ на этом направлении.
«
"Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.), Харьковская - там, где сейчас труднее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях… Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности Харьковское", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Генштаб ВС Украины также признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Как информировало ведомство 11 мая, в ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, ВС РФ подошли к окраинам. Ганчев добавлял, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Как рассказал РИА Новости во вторник штурмовик с позывным "Руда", военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова. По его словам, группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение.