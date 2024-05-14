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СМИ: Зеленский посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности
СМИ: Зеленский посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: Зеленский посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности
Владимир Зеленский посетит в эту пятницу Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:23
2024-05-14T16:23
2024-05-14T16:34
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МАДРИД, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит в эту пятницу Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности, сообщает во вторник телеканал TVE с ссылкой на источники в королевской семье. По его информации, король Испании Филипп VI примет Зеленского во своем дворце в Мадриде. После встречи монарх и его супруга Летисия дадут обед в честь Зеленского. Ранее газета Pais сообщала, что соглашение о безопасности обязывает Мадрид оказывать долгосрочную военную помощь Киеву, сотрудничать в обучении своих вооруженных сил и развитии украинской оборонной промышленности, а также обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности. Отмечалось, что переговоры о подписании этого соглашения, которое, как ожидается, будет одобрено советом министров, но не будет представлено Конгрессу депутатов (нижней палате парламента) на ратификацию, поскольку не имеет юридического статуса международного договора, начались в начале марта и уже завершились.
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в мире, испания, киев, владимир зеленский, педро санчес
В мире, Испания, Киев, Владимир Зеленский, Педро Санчес
СМИ: Зеленский посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности
Зеленский посетит в Мадрид для подписания соглашения о безопасности, TVE
МАДРИД, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит в эту пятницу Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности, сообщает во вторник телеканал TVE с ссылкой на источники в королевской семье.
По его информации, король Испании Филипп VI примет Зеленского во своем дворце в Мадриде. После встречи монарх и его супруга Летисия дадут обед в честь Зеленского.
Ранее газета Pais сообщала, что соглашение о безопасности обязывает Мадрид оказывать долгосрочную военную помощь Киеву, сотрудничать в обучении своих вооруженных сил и развитии украинской оборонной промышленности, а также обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности.
Отмечалось, что переговоры о подписании этого соглашения, которое, как ожидается, будет одобрено советом министров, но не будет представлено Конгрессу депутатов (нижней палате парламента) на ратификацию, поскольку не имеет юридического статуса международного договора, начались в начале марта и уже завершились.