https://ria.ru/20240514/zdravookhranenie-1945848788.html

Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах

Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 14.05.2024

Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах

Перераспределение бюджета и дополнительные средства позволили без задержек начать модернизацию системы здравоохранения в новых регионах РФ, там уже... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:07

2024-05-14T13:07

2024-05-14T13:07

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михаил мурашко

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перераспределение бюджета и дополнительные средства позволили без задержек начать модернизацию системы здравоохранения в новых регионах РФ, там уже восстановлено 190 объектов, заявил кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Работа фактически с первого дня была настолько интенсивной, что, фактически, перераспределение бюджета, плюс дополнительные средства позволили нам без задержек начать модернизацию системы здравоохранения, поскольку никакого ни лекарственного обеспечения, ни питания, ни обеспечения бельем в новых субъектах практически не было. Разрушенная инфраструктура, которая не ремонтировалась, не обновлялось оборудование. За этот период восстановлено 190 объектов здравоохранения - это колоссальная цифра, с участием в том числе регионов РФ", - сказал Мурашко на пленарном заседании в Госдуме. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.

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Варвара Скокшина

россия, михаил мурашко, михаил мишустин, госдума рф, общество