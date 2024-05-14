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Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 14.05.2024
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13:07 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/zdravookhranenie-1945848788.html
Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах
Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 14.05.2024
Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах
Перераспределение бюджета и дополнительные средства позволили без задержек начать модернизацию системы здравоохранения в новых регионах РФ, там уже... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:07
2024-05-14T13:07
россия
михаил мурашко
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перераспределение бюджета и дополнительные средства позволили без задержек начать модернизацию системы здравоохранения в новых регионах РФ, там уже восстановлено 190 объектов, заявил кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Работа фактически с первого дня была настолько интенсивной, что, фактически, перераспределение бюджета, плюс дополнительные средства позволили нам без задержек начать модернизацию системы здравоохранения, поскольку никакого ни лекарственного обеспечения, ни питания, ни обеспечения бельем в новых субъектах практически не было. Разрушенная инфраструктура, которая не ремонтировалась, не обновлялось оборудование. За этот период восстановлено 190 объектов здравоохранения - это колоссальная цифра, с участием в том числе регионов РФ", - сказал Мурашко на пленарном заседании в Госдуме. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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россия, михаил мурашко, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мурашко, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мурашко рассказал об объектах здравоохранения в новых регионах

Мурашко: в новых регионах уже восстановили 190 объектов здравоохранения

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) / Поликлиника
Поликлиника - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) /
Поликлиника. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перераспределение бюджета и дополнительные средства позволили без задержек начать модернизацию системы здравоохранения в новых регионах РФ, там уже восстановлено 190 объектов, заявил кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Работа фактически с первого дня была настолько интенсивной, что, фактически, перераспределение бюджета, плюс дополнительные средства позволили нам без задержек начать модернизацию системы здравоохранения, поскольку никакого ни лекарственного обеспечения, ни питания, ни обеспечения бельем в новых субъектах практически не было. Разрушенная инфраструктура, которая не ремонтировалась, не обновлялось оборудование. За этот период восстановлено 190 объектов здравоохранения - это колоссальная цифра, с участием в том числе регионов РФ", - сказал Мурашко на пленарном заседании в Госдуме.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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