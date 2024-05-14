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Эксперты спрогнозировали рост выдач микрозаймов на 25 процентов - РИА Новости, 14.05.2024
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00:09 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/zaymy-1945750067.html
Эксперты спрогнозировали рост выдач микрозаймов на 25 процентов
Эксперты спрогнозировали рост выдач микрозаймов на 25 процентов - РИА Новости, 14.05.2024
Эксперты спрогнозировали рост выдач микрозаймов на 25 процентов
Микрофинансовые организации в России по итогам 2024 года нарастят выдачи займов на 25% после рекордного триллиона рублей в 2023 году, ожидают в рейтинговом... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:09
2024-05-14T00:09
экономика
россия
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России по итогам 2024 года нарастят выдачи займов на 25% после рекордного триллиона рублей в 2023 году, ожидают в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". "По причине ужесточения макропруденциальных лимитов и регуляторных резервов продолжится тенденция к уходу небольших игроков и усилению позиций крупных компаний, в связи с чем "Эксперт РА" прогнозирует прирост выдачи микрозаймов на 25% в 2024 году", - сказано в сообщении. Аналитики обратили внимание на то, что небольшим компаниям в 2023 году было тяжело адаптироваться к регуляторным новшествам ЦБ, которые требовали гибкого подхода к продуктовой линейке, что привело к росту концентрации портфеля 100 крупнейших МФО с 84,8% до 86,3% за год. "В результате в прошлом году наблюдалось рекордное после 2020-го сокращение количества компаний в реестре: за 2023-й рынок недосчитался 153 МФО, а число действующих игроков на 1 января 2024 года составило 1 009 компаний", - сказано в сообщении. В начале марта ЦБ сообщал, что микрофинансовые организации за 2023 год выдали более триллиона рублей. Как указали аналитики, этот объем выдач стал рекордным. Такой результат рынок микрофинансирования смог продемонстрировать, несмотря на введение макропруденциальных лимитов.
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экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эксперт РА, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперты спрогнозировали рост выдач микрозаймов на 25 процентов

"Эксперт РА": МФО по итогам 2024 года нарастят выдачи займов на 25%

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России по итогам 2024 года нарастят выдачи займов на 25% после рекордного триллиона рублей в 2023 году, ожидают в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".
«
"По причине ужесточения макропруденциальных лимитов и регуляторных резервов продолжится тенденция к уходу небольших игроков и усилению позиций крупных компаний, в связи с чем "Эксперт РА" прогнозирует прирост выдачи микрозаймов на 25% в 2024 году", - сказано в сообщении.
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Аналитики обратили внимание на то, что небольшим компаниям в 2023 году было тяжело адаптироваться к регуляторным новшествам ЦБ, которые требовали гибкого подхода к продуктовой линейке, что привело к росту концентрации портфеля 100 крупнейших МФО с 84,8% до 86,3% за год.
"В результате в прошлом году наблюдалось рекордное после 2020-го сокращение количества компаний в реестре: за 2023-й рынок недосчитался 153 МФО, а число действующих игроков на 1 января 2024 года составило 1 009 компаний", - сказано в сообщении.
В начале марта ЦБ сообщал, что микрофинансовые организации за 2023 год выдали более триллиона рублей. Как указали аналитики, этот объем выдач стал рекордным. Такой результат рынок микрофинансирования смог продемонстрировать, несмотря на введение макропруденциальных лимитов.
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