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В Волгоградской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.05.2024
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11:08 14.05.2024 (обновлено: 12:18 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zamorozki-1945797785.html
В Волгоградской области ввели режим ЧС
В Волгоградской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.05.2024
В Волгоградской области ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгоградской области из-за заморозков, которые оказали негативное воздействие на посевы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:08
2024-05-14T12:18
происшествия
жкх
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгоградской области из-за заморозков, которые оказали негативное воздействие на посевы, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным властей, майские заморозки могли оказать нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры, такие участки фиксировались во многих районах Волгоградской области. "В связи с этим режим ЧС регионального характера постановлением губернатора введен на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Николаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского муниципальных районов и городского округа города Михайловка Волгоградской области", - говорится в сообщении.
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происшествия, жкх, волгоградская область, октябрьский
Происшествия, ЖКХ, Волгоградская область, Октябрьский
В Волгоградской области ввели режим ЧС

В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за майских заморозков

© Fotolia / Janis SmitsПшеничное поле
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Fotolia / Janis Smits
Пшеничное поле. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгоградской области из-за заморозков, которые оказали негативное воздействие на посевы, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным властей, майские заморозки могли оказать нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры, такие участки фиксировались во многих районах Волгоградской области.
«
"В связи с этим режим ЧС регионального характера постановлением губернатора введен на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Николаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского муниципальных районов и городского округа города Михайловка Волгоградской области", - говорится в сообщении.
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