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"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана - РИА Новости, 14.05.2024
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана
"Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:47
2024-05-14T15:47
2024-05-14T15:47
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным. "Принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана считаем дискриминационным и нерыночным. Очевидно, что подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла", - говорится в комментарии госкорпорации для РИА Новости.
https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, россия
Ядерные технологии, В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", США, Россия
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана
"Росатом" назвал закон США о запрете импорта урана из России дискриминационным