https://ria.ru/20240514/zakon-1945905839.html

"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана

"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана - РИА Новости, 14.05.2024

"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана

"Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:47

2024-05-14T15:47

2024-05-14T15:47

ядерные технологии

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным. "Принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана считаем дискриминационным и нерыночным. Очевидно, что подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла", - говорится в комментарии госкорпорации для РИА Новости.

https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, россия