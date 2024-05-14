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"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана - РИА Новости, 14.05.2024
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Ядерные технологии
 
15:47 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/zakon-1945905839.html
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана - РИА Новости, 14.05.2024
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана
"Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:47
2024-05-14T15:47
ядерные технологии
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным. "Принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана считаем дискриминационным и нерыночным. Очевидно, что подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла", - говорится в комментарии госкорпорации для РИА Новости.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, россия
Ядерные технологии, В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", США, Россия
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана

"Росатом" назвал закон США о запрете импорта урана из России дискриминационным

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Стенд госкорпорации Росатом
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным.
"Принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана считаем дискриминационным и нерыночным. Очевидно, что подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла", - говорится в комментарии госкорпорации для РИА Новости.
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Ядерные технологииВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СШАРоссия
 
 
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