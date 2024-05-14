https://ria.ru/20240514/zakharova-1945998859.html

Захарова прокомментировала слова Блинкена о выборах на Украине

Захарова прокомментировала слова Блинкена о выборах на Украине - РИА Новости, 14.05.2024

Захарова прокомментировала слова Блинкена о выборах на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда граждане... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:51

2024-05-14T20:51

2024-05-14T21:14

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявила в своем Telegram-канале, что ей страшно представить, что это за "условия", о которых говорит Блинкен. Ранее Блинкен заявил на встрече со студентами политехнического института в Киеве, что "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". "Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Третий "тур" президентских выборов на Украине уже был. Покрышечное правительство, приведенное западниками вопреки итогам выборов путем антиконституционного переворота, тоже было. А вот выборов в "подходящих для украинцев условиях" еще не было. Страшно представить, что это за "подходящие условия", о которых говорит Блинкен. Когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?", - написала Захарова.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, из перенесли на неопределенный срок.

https://ria.ru/20240514/blinken-1945995331.html

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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, мария захарова