https://ria.ru/20240514/zakharova-1945748997.html
Захарова разоблачила "отчаянную" ложь британского премьера
Захарова разоблачила "отчаянную" ложь британского премьера - РИА Новости, 14.05.2024
Захарова разоблачила "отчаянную" ложь британского премьера
Ложь британского премьера Риши Судака о "ядерной эскалации" и поставках газа "отчаянна", заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T03:10
2024-05-14T03:10
2024-05-14T05:30
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ложь британского премьера Риши Судака о "ядерной эскалации" и поставках газа "отчаянна", заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Сунак, выступая в аналитическом центре Policy Exchange, заявил, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо после Карибского кризиса более 60 лет назад. Он также высказался о "безрассудстве Путина", которое якобы приблизило мир к ядерной эскалации. Кроме того, британский премьер заявил, что, когда российский президент прекратил поставки газа, это оказало "разрушительное воздействие" на жизнь людей и поставило под угрозу энергобезопасность Великобритании. —"Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?" написала Захарова.Говоря об "опасной ядерной эскалации", она напомнила, что именно Киев обстреливает Запорожскую АЭС. Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что Россия не прекращала поставки газа — это "неопровержимый факт". "Как и то, что именно США со всей этой рассеянной по натовским углам ОПГ запретили импорт углеводородов из России. Сначала сами, затем через "большую семерку" стали давить на ЕС, чтобы тот отказался от закупок российского трубопроводного и сжиженного природного газа", — напомнила Захарова. "Главным враньем" британского премьера она назвала тот факт, что оставшаяся нитка "Северного потока-2" до сих пор сохраняет работоспособность, но он закрыт Западом."Главы европейских стран, в частности Шольц, открыто признают, что "c трудом могут представить рабочую эксплуатацию сохранившейся нитки газопровода". Почему? Потому что в Вашингтоне запрещают", — отметила она.
https://ria.ru/20240510/voyna-1944991910.html
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в мире, россия, великобритания, киев, мария захарова, запорожская аэс, евросоюз, северный поток — 2
В мире, Россия, Великобритания, Киев, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Евросоюз, Северный поток — 2
Захарова разоблачила "отчаянную" ложь британского премьера
Захарова назвала ложь британского премьера Судака о ядерной эскалации отчаянной