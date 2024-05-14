https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945989637.html
В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии
В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии - РИА Новости, 14.05.2024
В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии
В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:53
2024-05-14T19:53
2024-05-14T20:59
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
юлия иванова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК России задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО "Ай Кью Пластик" и 28-летний врач-хирург указанной клиники. В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проведены обыски", — сказала она.Иванова уточнила, что расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть. Идет работа по установлению причин гибели пациента.По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники пластической хирургии IQ Plastique на 90 суток.Следствие ранее допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, юлия иванова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Юлия Иванова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии
В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова за оказание небезопасных услуг