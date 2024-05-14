https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945790203.html
В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой
В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой - РИА Новости, 14.05.2024
В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой
В Зеленограде задержали блогера за угрозы в адрес участников спецоперации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:48
2024-05-14T10:48
2024-05-14T18:58
происшествия
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зеленоград
таганрог
ирина волк
екатерина мизулина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Зеленограде задержали блогера за угрозы в адрес участников спецоперации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой", — написала она.Речь идет о 36-летнем уроженце Таганрога, его доставили в отдел МВД по московскому району Крюково для дальнейшего разбирательства.Уголовное дело завели о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.Как уточнил столичный СК в Telegram-канале, фигурант дела вел в интернете трансляцию, в которой звучали негативные и оскорбительные комментарии. "Столичному блогеру предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном", — отметили в ведомстве.О том, что блогер из Зеленограда в прямом эфире угрожает расправой участникам СВО, накануне сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она отметила, что обратится в МВД. По ее словам, стример заявлял, что на спецоперацию идут "одни алкаши", и призвал к развалу России.
https://ria.ru/20240509/zaderzhanie-1944982897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, зеленоград, таганрог, ирина волк, екатерина мизулина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета
Происшествия, Россия, Зеленоград, Таганрог, Ирина Волк, Екатерина Мизулина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета
В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой
В Москве задержали блогера, оскорблявшего участников спецоперации