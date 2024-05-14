https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945790203.html

В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой

В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой - РИА Новости, 14.05.2024

В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой

В Зеленограде задержали блогера за угрозы в адрес участников спецоперации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:48

2024-05-14T10:48

2024-05-14T18:58

происшествия

россия

зеленоград

таганрог

ирина волк

екатерина мизулина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Зеленограде задержали блогера за угрозы в адрес участников спецоперации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой", — написала она.Речь идет о 36-летнем уроженце Таганрога, его доставили в отдел МВД по московскому району Крюково для дальнейшего разбирательства.Уголовное дело завели о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.Как уточнил столичный СК в Telegram-канале, фигурант дела вел в интернете трансляцию, в которой звучали негативные и оскорбительные комментарии. "Столичному блогеру предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном", — отметили в ведомстве.О том, что блогер из Зеленограда в прямом эфире угрожает расправой участникам СВО, накануне сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она отметила, что обратится в МВД. По ее словам, стример заявлял, что на спецоперацию идут "одни алкаши", и призвал к развалу России.

https://ria.ru/20240509/zaderzhanie-1944982897.html

https://ria.ru/20240426/sud-1942471533.html

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зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, зеленоград, таганрог, ирина волк, екатерина мизулина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета