Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:39 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/yudina-1945860802.html
Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем
Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем - РИА Новости, 14.05.2024
Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку Лилию Юдину, отметив, что она принадлежит к тем редким актрисам, которые покоряют... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:39
2024-05-14T13:39
культура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155346/95/1553469570_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_347b4576ed10db417e58fd6e0df01aae.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку Лилию Юдину, отметив, что она принадлежит к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Актриса театра и кино, народная артистка Лилия Юдина во вторник отмечает 95-летие. "Вы принадлежите к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, эмоциональностью, искренностью и обаянием. Вся ваша жизнь посвящена легендарному Малому театру. На знаменитых подмостках вами создано множество образов в классических и современных постановках. В любой роли – яркое актерское мастерство, способность точно передавать внутренний мир своих героинь", - говорится в телеграмме. Мишустин пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего наилучшего. Лилия Юдина – народная артистка РСФСР, сыграла несколько десятков ролей в Малом театре, для широкой публики наиболее известна по ролям в фильме "Майская ночь, или Утопленница" и передаче "Кабачок "13 стульев".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155346/95/1553469570_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_8b2dee92d5b407a9d2870a60e493bebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Культура, Россия
Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем

Мишустин поздравил народную артистку Лилию Юдину с 95-летием

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктриса Лилия Юдина
Актриса Лилия Юдина - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Актриса Лилия Юдина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку Лилию Юдину, отметив, что она принадлежит к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актриса театра и кино, народная артистка Лилия Юдина во вторник отмечает 95-летие.
"Вы принадлежите к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, эмоциональностью, искренностью и обаянием. Вся ваша жизнь посвящена легендарному Малому театру. На знаменитых подмостках вами создано множество образов в классических и современных постановках. В любой роли – яркое актерское мастерство, способность точно передавать внутренний мир своих героинь", - говорится в телеграмме.
Мишустин пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Лилия Юдина – народная артистка РСФСР, сыграла несколько десятков ролей в Малом театре, для широкой публики наиболее известна по ролям в фильме "Майская ночь, или Утопленница" и передаче "Кабачок "13 стульев".
 
КультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала