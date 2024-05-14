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Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем

Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем - РИА Новости, 14.05.2024

Мишустин поздравил народную артистку Юдину с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку Лилию Юдину, отметив, что она принадлежит к тем редким актрисам, которые покоряют... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:39

2024-05-14T13:39

2024-05-14T13:39

культура

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку Лилию Юдину, отметив, что она принадлежит к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Актриса театра и кино, народная артистка Лилия Юдина во вторник отмечает 95-летие. "Вы принадлежите к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, эмоциональностью, искренностью и обаянием. Вся ваша жизнь посвящена легендарному Малому театру. На знаменитых подмостках вами создано множество образов в классических и современных постановках. В любой роли – яркое актерское мастерство, способность точно передавать внутренний мир своих героинь", - говорится в телеграмме. Мишустин пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего наилучшего. Лилия Юдина – народная артистка РСФСР, сыграла несколько десятков ролей в Малом театре, для широкой публики наиболее известна по ролям в фильме "Майская ночь, или Утопленница" и передаче "Кабачок "13 стульев".

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